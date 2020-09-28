Эксперты настаивают на повышении акциза на автогаз

Для максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции. Об этом заявили в пресс-службе консалтинговой группы "А-95".

Как говорится в сообщении, основной отличительной чертой топливного рынка Украины является высокая доля сжиженного газа, которая достигла рекордных в мире 33% в розничной реализации моторных топлив.

В компании напомнили, что по объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете — в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн тонн.

"Украинская корзина моторных топлив нетипична с точки зрения мировой практики и порождает целый ряд серьезных проблем. Это прежде всего упадок и вполне вероятное исчезновение внутренней нефтепереработки, снижение налоговых поступлений, увеличение импорта сжиженного газа и дизтоплива из России и Беларуси", — заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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По его словам, причина диспропорции в потреблении нефтепродуктов — несбалансированное налогообложение. Так, акциз на сжиженный газ в четыре раза ниже, чем на бензин, — 52 против 213 евро за 1000 л. Почти вдвое ниже акциза на бензин налог на дизтопливо — 139,5 евро/1000 л.

Такой перекос привел к деформации в потреблении, поскольку топливо с низким акцизом становится более привлекательным для потребителя: с 2013 по 2019 годы потребление сжиженного газа выросло на 115%, дизтоплива — на 17%, тогда как использование бензина упало на 43%.

"Огромный спрос на сжиженный газ и дизтопливо стимулирует их импорт, более 70% которого приходится на Россию и Беларусь. Между тем украинские НПЗ, работающие на украинском и нероссийском импортном сырье, загружены менее чем на 50%. Они не могут продать бензин, а отказаться от его выпуска невозможно технологически", — отметил Куюн.

При этом, в компании подчеркнули, что переход потребителей на топлива с низким налогом бьет и по госбюджету. В частности, акцизы с нефтепродуктов являются основным источником наполнения Дорожного фонда, из которого финансируется строительство и ремонт дорог.

Для выхода на оптимальную корзину потребления нефтепродуктов необходима коррекция ставок акциза. По расчетам экспертов "Консалтинговой группы А-95", если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно составлять не менее 70-75%.

В то же время, акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", — заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.

Напомним, Украина заняла второе место в Европе по уровню снижения цен на бензин. Такие данные приводит компания Pikodi, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе украинцы в 2020 году.

Как отмечают аналитики, из 42 стран Европы в 39 из них цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году.