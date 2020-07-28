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1 час назад

На украинских АЗС продолжает дорожать автогаз

В среднем, цена на автомобильный газ поднялась на 5 — 20 копеек

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Сегодня, 28 июля, розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5 — 20 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

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Так, ОККО в среднем повысила цены на 16 копеек, до 12,50 грн/л. На киевских АЗС этой сети она составляет 12,59 грн/л (+30 коп./л к 27 июля). На станциях KLO автогаз подорожал на 15 копеек

Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" подняла цены на 5 копеек за литр, до 11,95 грн/л. Такие сети как UPG, "Нефтек", Chipo, "Род-Ник", "Овис" и SUN OIL повысили цены на 5 — 20 копеек.

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В то же время, на донецких станциях сети Motto автогаз подешевел на 10 копеек, до 11,88 грн/л.

27 июля Motto опустила цену на 20 копеек в Киевской и Харьковской областях, до 10,98 грн/л и 11,78 грн/л соответственно.

Средняя стоимость СУГ по Украине 28 июля составила 11,73 грн/л (+4 копейки).

Как сообщалось, ранее, в июне за неделю неделю (с 12 по 19 июня) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 40 копеек за литр, до 11,37 грн/л.

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