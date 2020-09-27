Стало известно, во сколько обойдется взлетная полоса аэропорта в Днепре

Для реализации проекта строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Днепра в 2021 году потребуется 1,667 млрд грн. Соответствующий бюджетный запрос подан в Министерство финансов.

Об этом сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков передает Центр транспортных стратегий.

По его словам, в целом, строительство новой ВПП в Днепре займет 2-2,5 года и на это потребуется 5,7 млрд грн, однако окончательная цена будет определена после проведения соответствующих торгов.

На 2020 год из госбюджета выделено 100 млн грн. Эти средства являются непереходными и потратить их необходимо до конца текущего года.

Еще 200 млн грн было выделено в 2019 году, их включили в уставной фонд ГП "Фининпро", эти деньги направят на проект ВПП.

"Мы начинаем работы уже сейчас, объявили тендер, чтобы подписать договор на генподряд уже в этом году. Если позволит погода, то также сможем разместить строительную площадку, бетонный завод, закончить подготовительные и начать земляные работы, — рассказал Хомяков.

По условиям договора, у проектировщика есть 100 дней на подготовку проекта — они истекают 21 октября, но проект обещают закончить до 1 октября. "80% общего проекта уже передано в экспертизу, и до конца этого месяца в экспертизу будут переданы все остальные части проекта", — заявил глава "Укринфрапроекта".

Хомяков добавил, что в ведомстве подали бюджетный запрос в Министерство финансов на 1,667 млрд грн на 2021 год.

"Сюда будут включаться земляные работы почти на 300 млн. грн., практически на 1 млрд грн — бетонные работы (перрон, рулежные дорожки, начало работы по полосе — это 1-я и начало 2-й очереди строительства) и начало строительства новой аварийно-спасательной станции". При этом он напомнил, что в бюджете 2020 года на строительство нового аэропорта выделялся 1 млрд грн, но из-за эпидемии Covid-19 миллиард был сокращен до 100 млн грн", – отметил Хомяков.

Как сообщалось ранее, инвестиции государства в строительство нового аэропорта в Днепре составят 5,7 млрд грн, а группа DCH бизнесмена Александра Ярославского инвестирует около $100 млн.