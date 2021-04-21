Бизнес 50 минут назад

Стартап Delfast запускает производство электровелосипедов на киевском заводе

К концу года компания собирается выйти на производство 50 электробайков в месяц

Фото: Delfast Фото: Delfast
Фото: Delfast

Украинский стартап Delfast запускает производство электровелосипедов на базе предприятия ЭЛМИЗ (бывший Киевский радиозавод). Как говорится в сообщении Delfast, соглашение о совместном производстве и сборке электровелосипедов стороны подписали 7 апреля.

В мае компания планирует изготовить первые пять электровелосипедов на базе ЭЛМИЗ и постепенно увеличивать объемы производства до 50 единиц в месяц к концу 2021 года.

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Сейчас разрабатывается дорожная карта организации производства и происходит подготовка к началу проектных работ.

"ЭЛМИЗ имеет все необходимые ресурсы, экспертизу и высококвалифицированных инженеров и персонал для производства продукции Delfast в Украине. Ведь компания имеет огромный опыт производства сложной электроники, космических систем и зарядных станций для электротранспорта, а потому сможет создать комфортные условия для производства электровелосипедов в соответствии с нашими требованиями", — прокомментировал основатель Delfast Даниил Тонкопий.

Ранее Delfast за три месяца собрал 3,4 млн долларов от украинских инвесторов. Средства пойдут на строительство центра разработки и усовершенствование основных бизнес-процессов компании, что позволит удовлетворить растущий спрос на электробайки.

Напомним, что стартап был запущен в 2014 году Даниилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экологической доставки.

С 2017 года Delfast начал выходить на рынок электровелосипедов. Поворотным моментом развития компании стало создание байка с наибольшим запасом хода в мире и установление рекорда Гиннесса.

На сегодня Delfast производит электровелосипеды, способные проехать 320 км на одном заряде без помощи педалей. Компания занимаются дизайном, производством и продажей электровелосипедов в более 40 стран мира.

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