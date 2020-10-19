Суд подтвердил списание 1,2 млрд грн долга "Галичины" Укрэксимбанку

Западный апелляционный хозяйственный суд еще 17 сентября полностью подтвердил решение Хозсуда Львовской области, которым был утвержден ликвидационный баланс обанкротившегося ЧАО "Галичина" и ликвидирована эта компанию. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре судебных решений.

Апелляционная жалоба, подданная Государственным экспортно-импортным банком Украины (Укрэксимбанком), соответственно, оставлена без удовлетворения.

Суды констатировали, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в том числе Укрэксимбанка — на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными согласно Кодексу по процедурам банкротства.

Банк просил суд дело в суд первой инстанции для продолжения ликвидационной процедуры.

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По мнению финучреждения, ликвидатор "Галичины" не провел надлежащим образом инвентаризацию активов должника и их оценку, не принял мер по выявлению и взысканию дебиторской задолженности и по привлечению акционеров или должностных лиц "Галичины" к субсидиарной ответственности.

Суд же посчитал, что ликвидатор не выявил признаков доведения до должника до банкротства и признаков фиктивного банкротства, а доказательств обратного госбанк не предоставил. Соответственно, оснований возлагать субсидиарную ответственность по обязательствам должника на виновных лиц не было.

Напомним, Хозсуд Львовской области 30 августа 2018 года признал ЧАО "Галичина" банкротом. 25 мая нынешнего года решением этого же суда компания была ликвидирована.

Отметим, что с 2015 года собственником готовой молочной продукции и торговой марки "Галичина" является ООО "Молочная компания "Галичина". Ликвидация одноименного ЧАО (с адресом в том же здании во Львове) на производство и дистрибуцию продукции, как заверяла компания, не повлияла.