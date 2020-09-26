Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова

Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом АО "Киевэнерго", принадлежащее олигарху Ринату Ахметову.

Суд также начал ликвидационную процедуру, сообщает Finbalance.

Указано, что 2 августа суд включил в реестр требований кредиторов, в том числе требования "Киевгаза" (286,7 млн грн), "Нафтогаза" (162,4 млн грн), "Укртрансгаза" (674,8 млн грн), "Киевводоканала" (73 млн грн), ООО "Техпремпоставка" (1,1 млрд грн) и других.

Как отмечается, инициатором процедуры банкротства АО "Киевэнерго" является "Научно-производственная компания "Горные машины".

По данным издания, в госреестре конечным бенефициаром является Виктория Дзюба, а у компании могут быть "партнерские" связи с "Горные машины"/Corum Group Ахметова.

Напомним, в августе 2018 года "Киевэнерго" передало в управление для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Перед этим для "Киевтеплоэнерго" передали также теплосети, котельные и районные теплостанции. Это было связано с окончанием срока действия договора между "Киевэнерго" и КГГА на управление энергообъектами коммунальной собственности.

В октябре 2018 года "Киевтеплоэнерго", "Нафтогаз" и "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признало себя правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн.

В декабре 2018 года Кабмин согласовал реструктуризацию долга "Киевтеплоэнерго" перед "Нафтогазом".

Ранее энергопоставляющая компания "Киевоблэнерго" сменила название на частное акционерное общество "ДТЭК Киевские региональные электросети".