Потребрынки 1 час назад

Суд встал на сторону бизнесмена Барщовского в споре с "Инвестохиллз Веста"

Решение о взыскании с бизнесмена уплаты 75 млн евро признано незаконным.

Суд встал на сторону бизнесмена Барщовского в споре с "Инвестохиллз Веста" Суд встал на сторону бизнесмена Барщовского в споре с "Инвестохиллз Веста"
Тарас Барщовский

5 мая 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева по заявлению владельца Группы компаний T.B. Fruit Тараса Барщовского по делу 873/34/20 пересмотрел решение Постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" от 12 марта 2020 года и отменил его как незаконное. Об этом сообщает "УНИАН".

Таким образом, решение о взыскании задолженности по кредитному договору ООО "Танк Транс" перед ОАО "Дельта Банк" на сумму 75 млн евро не является законным. 

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Истцом в третейский суд было ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста".

Это уже не первое судебное решение, которое принимается в пользу владельца Группы компаний T.B. Fruit.

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На прошлой неделе Хозяйственный суд города отказал в удовлетворении заявления ООО "Финансовая компания" "Инвестохиллз Веста" о наложении ареста на имущество ООО "Танк Транс" и других предприятий.

Тарас Барщовский является основателем и владельцем Группы компаний T.B. Fruit — ведущего производителя концентрированных соков в Европе, третьего в мире производителя яблочного пектина. Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных T.B. Fruit.

В состав Группы входят 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнесы, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.

По результатам 2019 года Группа компаний T.B. Fruit в Украине перечислила в бюджеты всех уровней 172 млн грн налогов. Это на 63 млн грн больше, чем за тот же период 2018 года. 

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