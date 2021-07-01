Сын Шуфрича намерен купить 22% акций Киевского речного порта

Сын народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича Александр Шуфрич собирается приобрести часть акций ПАО "Киевский речной порт".

Об этом со ссылкой на информацию Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает "НВ Бизнес".

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По данным НКЦБФР, Александр Шуфрич намерен приобрести около 22% акций компании Киевский речной порт.

Известно, что по состоянию на первый квартал 2021 года, владельцами акций ПАО "Киевский речной порт" являются ООО "Денди-Инвест" (24%), ООО "Современное партнерство" (22,5%), ООО "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15,3%) и Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).

Как отмечается, чистая прибыль компании Киевский речной порт по итогам 2019−20 годов составила 64 млн грн, активы — 17,6 млн грн.

Напомним, в 2016 году совладельцами ПАО "Киевский речной порт" стали Нестор Шуфрич и Михаил Бродский.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела вопрос о введении регулярных пассажирских перевозок речным транспортом между левым и правым берегами столицы.

В частности, КГГА в ближайшее время планирует разработать "дорожную карту" возрождения речных пассажирских перевозок между правым и левым берегами Киева — с Речного вокзала на Березняки и Русановку.