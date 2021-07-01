Транспорт 9 минут назад

Сын Шуфрича намерен купить 22% акций Киевского речного порта

В 2016 году совладельцами ПАО "Киевский речной порт" стали Нестор Шуфрич и Михаил Бродский

Фото: facebook.com/KyivRiverStation Фото: facebook.com/KyivRiverStation
Фото: facebook.com/KyivRiverStation

Сын народного депутата от ОПЗЖ Нестора Шуфрича Александр Шуфрич собирается приобрести часть акций ПАО "Киевский речной порт".

Об этом со ссылкой на информацию Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщает "НВ Бизнес".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным НКЦБФР, Александр Шуфрич намерен приобрести около 22% акций компании Киевский речной порт.

Известно, что по состоянию на первый квартал 2021 года, владельцами акций ПАО "Киевский речной порт" являются ООО "Денди-Инвест" (24%), ООО "Современное партнерство" (22,5%), ООО "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кипр, 15,3%) и Foloux Consulting Limited (Кипр, 6,5%).

Как отмечается, чистая прибыль компании Киевский речной порт по итогам 2019−20 годов составила 64 млн грн, активы — 17,6 млн грн.

Читайте также:
Чиновники присвоили заповедную землю в Конче-Заспе под Киевом на 1 миллиард гривен

Напомним, в 2016 году совладельцами ПАО "Киевский речной порт" стали Нестор Шуфрич и Михаил Бродский.

Как сообщалось, 24 февраля 2021 года комиссия Киевского горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела вопрос о введении регулярных пассажирских перевозок речным транспортом между левым и правым берегами столицы.

В частности, КГГА в ближайшее время планирует разработать "дорожную карту" возрождения речных пассажирских перевозок между правым и левым берегами Киева — с Речного вокзала на Березняки и Русановку.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве разогнали коммунальную службу перевозок: подозревают в сговоре с маршрутчиками
В Киеве разогнали коммунальную службу перевозок: подозревают в сговоре с маршрутчиками
Киев перенес запуск учета иногородних льготников в транспорте на 2023 год
Киев перенес запуск учета иногородних льготников в транспорте на 2023 год
В ТРЦ Киева открылись первые пункты вакцинации от коронавируса
В ТРЦ Киева открылись первые пункты вакцинации от коронавируса
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Евро-2020: букмекеры назвали фаворита матча Украина — Англия в четвертьфинале

  3. ФГВФЛ после трех лет безуспешных попыток продал 113 га на Оболони под застройку

  4. Зеленский попросил Папу Римского помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

  5. В Украине вступил в силу закон о рынке земли

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...