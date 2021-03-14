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АПК 60 минут назад

Таиланд заинтересован в импорте украинских кормов

В Госпродпотребслужбе готовятся в визиту тайской делегации для оценки украинкой системы контроля производства животных белков

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Таиланд заинтересован импортировать украинские корма. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на информацию посольства Украины в Таиланде.

"Для допуска товаров на свои рынки Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда должно оценить украинскую систему государственного контроля производства животных белков, а также проинспектировать непосредственно сами предприятия на предмет соблюдения тайского законодательства и требований", — отмечается в сообщении.

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Ведомство отмечает, что тайский пищевой рынок ежегодно растет примерно на 2-3%, соответственно, растет потребность в кормовой продукции для домашних животных, прежде всего кур и свиней.

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"Таиланд — одна из многих стран, с которыми мы сотрудничаем. По животному белку: это направление сотрудничества очень перспективно, поскольку Таиланд входит в четверку крупнейших экспортеров курятины в мире, причем ежегодно объемы экспорта растут, а с ними и потребность в импорте кормов и животных белков", — отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Сейчас ведомство вместе с посольством работают над завершением всех формальных процедур по организации визита тайской делегации в Украину. При этом отмечается, что из-за пандемии Covid-19 тайская сторона еще согласовывает точные даты такого визита.

Отметим также, что в феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило требования к благополучию сельскохозяйственных животных во время их содержания.

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