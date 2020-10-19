"Таврия" завоевала золотую медаль на конкурсе в Нью-Йорке

Пандемия не помешала американцам провести 11-ый ежегодный международный конкурс крепких напитков "New York International Spirits Competition". Коньяк "Таврия Империал" (25 лет выдержи) получил на этом мероприятии золотую медаль.

В этом году организаторы более 1200 спиртных напитков из 30-ти стран боролись за звание лучшего.

В условиях карантина, дегустация проходила в виртуальном формате. Сотрудники конкурса систематизировали заявки, присваивали каждой из них числовой артикул. Затем напитки были разделены на группы, разлиты в бутылки для образцов емкостью 2 унции (примерно 60 грамм) и промаркированы соответствующим числовым номером, чтобы сохранить формат слепой дегустации.

Каждый член жюри получил коробку с бутылками, а также листок с указанием артикула, категории и розничной цены напитков. Судьи работали в безопасном формате — дома. Затем, в онлайн режиме, организаторы анализировали оценки и определяли победителей. Пандемия не повлияла на качество и непредвзятость конкурса.

Коньяк "Таврия Империал" (25 лет выдержи), несмотря на конкуренцию с именитыми мировыми производителями, получил золотую медаль конкурса. Судьи оценили насыщенный, богатый вкус напитка.

"Мы гордимся тем, что коньяки "Таврия" в списке лучших крепких напитков мира — это отличный результат командной работы в этот непростой для всех год. Очень приятно очередной раз убеждаться, что наши напитки соответствуют высоким международным стандартам качества", — говорит генеральный директор ДМК Таврия, Андрей Сердюк.

СПРАВКА

Дом марочных коньяков "Таврия" — одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки "Таврия" производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6500 дубовых бочках. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. Напомним, ДМК "Таврия" первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.