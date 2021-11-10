Технологічна житлова капсула sola від ZV Development — переможець конкурсу ART SPACE

26 жовтня 2021 року відбулося нагородження переможців премії ART SPACE — Всеукраїнського відкритого конкурсу в галузі дизайну інтер'єрів житлових та громадських приміщень. В рамках конкурсу було названо найкращі українські проєкти у сфері дизайну інтер'єрів.

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Переможцем у номінації "Найкращий будинок у сучасному стилі" став новий проєкт на межі девелопменту та життєтворчості від компанії ZV Development — ​​мобільна капсула sola. Інтер'єрні рішення та дизайн капсули виконала студія дизайну та архітектури ISTO, меблі були вироблені українською фабрикою BASSA.

Sola — це автономний житловий модуль, який є прототипом цілої серії будинків нового типу. Ідея проекту компанії сконцентрована на мобільності, автономності, технологічності та екологічності продукту.

Розроблений та створений українськими інженерами та дизайнерами будинок-гаджет sola — це новий продукт, який несе в собі штучний інтелект, автономність та 5-зірковий комфорт з можливістю встановлення в будь-якому куточку світу.

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Житлова площа капсули — 40 квадратних метрів. Завдяки експлуатованій покрівлі, ярусності в зонуванні та терасі корисна площа складає 70 квадратних метрів, продуманих до міліметра і вміщує в себе все необхідне для життя: повногабаритну кухню, дві спальні з двометровими ліжками, повноцінний гардероб, джакузі на даху, хамам з водяним нагріванням, надрукований на 3D-принтері, робоче місце, винний відсік, зону BBQ, а також технічний відсік і криту терасу.

Всі меблі, якими обладнана капсула, були розроблені спеціально для даного проєкту. Більшість меблевих елементів, розроблених студією дизайну та архітектури ISTO, є трансформерами.

У своїх модульних продуктах компанія ZV Development робить особливий акцент на інноваційність і функціональність.

"Будівництво капсули зайняло 1 рік з моменту проектування", — розповів автор ідеї та власник компанії ZV Development Сергій Самусєв. Разом з прототипом відбувалася розробка технологій, обладнання. Усі інженерні рішення, реалізовані у цьому будинку, унікальні. Sola стала нашим першим продуктом модульного prefab-будівництва з конвеєрним виробництвом у цеху. Ми впевнені, що саме за цим майбутнє галузі".

Інформаційна довідка:

Компанія ZV Development (під брендом Золоті Ворота) була заснована у 1989-му році і стояла у витоків котеджного будівництва в Україні. Окрім будівництва котеджів компанія знана низкою проєктів з будування автошляхів та аеропортів.

Компанія переосмислила себе у 2016 році як забудовника, що створює середовища, життя в яких надихає на розвиток і звершення.