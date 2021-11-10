Бизнес 50 минут назад

Технологічна житлова капсула sola від ZV Development — переможець конкурсу ART SPACE

У своїх модульних продуктах компанія ZV Development робить особливий акцент на інноваційність і функціональність

Фото: ZV Development Фото: ZV Development
Фото: ZV Development
PR-материал

26 жовтня 2021 року відбулося нагородження переможців премії ART SPACE — Всеукраїнського відкритого конкурсу в галузі дизайну інтер'єрів житлових та громадських приміщень. В рамках конкурсу було названо найкращі українські проєкти у сфері дизайну інтер'єрів.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Переможцем у номінації "Найкращий будинок у сучасному стилі" став новий проєкт на межі девелопменту та життєтворчості від компанії ZV Development — ​​мобільна капсула sola. Інтер'єрні рішення та дизайн капсули виконала студія дизайну та архітектури ISTO, меблі були вироблені українською фабрикою BASSA.

Sola — це автономний житловий модуль, який є прототипом цілої серії будинків нового типу. Ідея проекту компанії сконцентрована на мобільності, автономності, технологічності та екологічності продукту.

Розроблений та створений українськими інженерами та дизайнерами будинок-гаджет sola — це новий продукт, який несе в собі штучний інтелект, автономність та 5-зірковий комфорт з можливістю встановлення в будь-якому куточку світу.

Читайте также:
Письменные столы в интерьерах разных комнат

Житлова площа капсули — 40 квадратних метрів. Завдяки експлуатованій покрівлі, ярусності в зонуванні та терасі корисна площа складає 70 квадратних метрів, продуманих до міліметра і вміщує в себе все необхідне для життя: повногабаритну кухню, дві спальні з двометровими ліжками, повноцінний гардероб, джакузі на даху, хамам з водяним нагріванням, надрукований на 3D-принтері, робоче місце, винний відсік, зону BBQ, а також технічний відсік і криту терасу.

Всі меблі, якими обладнана капсула, були розроблені спеціально для даного проєкту. Більшість меблевих елементів, розроблених студією дизайну та архітектури ISTO, є трансформерами.

У своїх модульних продуктах компанія ZV Development робить особливий акцент на інноваційність і функціональність.

"Будівництво капсули зайняло 1 рік з моменту проектування", — розповів автор ідеї та власник компанії ZV Development Сергій Самусєв. Разом з прототипом відбувалася розробка технологій, обладнання. Усі інженерні рішення, реалізовані у цьому будинку, унікальні. Sola стала нашим першим продуктом модульного prefab-будівництва з конвеєрним виробництвом у цеху. Ми впевнені, що саме за цим майбутнє галузі".

Інформаційна довідка:

Компанія ZV Development (під брендом Золоті Ворота) була заснована у 1989-му році і стояла у витоків котеджного будівництва в Україні. Окрім будівництва котеджів компанія знана низкою проєктів з будування автошляхів та аеропортів.

Компанія переосмислила себе у 2016 році як забудовника, що створює середовища, життя в яких надихає на розвиток і звершення.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Бюджетникам будут предоставлять жилье в лизинг — Минфин
Бюджетникам будут предоставлять жилье в лизинг — Минфин
Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"
Вышел трейлер анимации от Disney и Pixar — спин-оффа культовой серии "История игрушек"
Цены на квартиры в Украине упали, но большего снижения можно не ждать — риелторы
Цены на квартиры в Украине упали, но большего снижения можно не ждать — риелторы
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кабмин утвердил список опасных пород собак: их владельцы должны будут купить страховку

  3. Рынок земли в Украине: где участки дороже всего

  4. Кабмин предлагает штрафовать за запуск китайских фонариков на пять тысяч гривен

  5. В Одессе дотла сгорел ночной клуб на берегу моря (ФОТО, ВИДЕО)

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...