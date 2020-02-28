Timex выпустила смарт-часы, которым хватает заряда на 25 дней

Компания Timex создала смарт-часы Timex Ironman R300 GPS, которые обеспечивают 25 дней автономной работы. Об этом сообщает издание The Verge.

Часы уже доступны на сайте Timex и их стоимость составляет $120. Но стоит учесть, что при использовании GPS, время автономной работы устройства сокращается до 20 часов.

Учитывая, что часы относятся к серии Ironman (по названию всемирно известного триатлона на выносливость), то все смарт функции часов нацелены на спортивную аудиторию. Они отслеживают режим сна, в них встроен датчик сердечного ритма и модуль GPS, а также там уже есть программы обучения от всемирно известных спортсменов, предназначенные для бегунов, велосипедистов и триатлетов.

Кроме своей продолжительной автономности, часы являются водонепроницаемыми, на глубине до 30 метров. С устройством, в основном, можно будет работать с использованием физических кнопок, но экран также будет реагировать на некоторые типы касания.

Что касается размера, то часы вполне компактные — 40,5 х 11,5 х 24 мм. Экран оснащен подсветкой Indiglo, а покрывает его минеральное стекло, весь корпус заключен в прочный полимерный материал.

Сама фирма Timex более известна на рынке часов, как производитель аналоговых устройств. Тем не менее, компания уже осуществляла попытки зайти на рынок смарт и раньше. Например, в 2016 году она выпустила гибридные аналоговые часы с элементами смарт IQ + Move. Кроме того, она производит фитнес-трекеры с "умными" функциями, например, там есть наличие GPS, отслеживание скорости бега и вычисление расстояний, способность принимать или отклонять телефонные звонки на своем смартфоне и возможность загружать данные о результатах тренировок. С новым устройством Timex попробует еще раз зайти на рынок умных часов.

Также в Timex утверждают, что часы Ironman R300 должны стать предвестником целой линейки под названием Timex Smart. Новые часы будут доступны в черном, графитовом и сером цветах.

Напомним, что по итогу 2019 года компания Apple продала больше часов, чем вся швейцарская индустрия. Apple watch было продано 30,7, в то время, как все швейцарские производители часов в совокупности продали 21,1 млн наименований своей продукции. При этом, швейцарская индустрия сейчас переживает еще и небольшой упадок. В 2019 году они продали на 13% меньше часов, чем в 2018 году.