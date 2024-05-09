У квітні 2024 року кількість кав’ярень в Україні зросла на 35%

У порівнянні із груднем 2021 року у квітні поточного року в Україні зросла кількість кав'ярень, а найбільше падіння у кальянних, барів і кондитерських.

Про це пише ресторанне медіа "Реве та стогне ресторатор", посилаючись на дані української компанії з автоматизації закладів Poster.

Так, аналіз ринку показав, що тільки два сегменти ресторанного бізнесу мають зростання під час повномасштабної війни – це кав’ярні та фастфуд.

Кількість кав’ярень в Україні зросла на 35% у квітні 2024 року у порівнянні із груднем 2021 року, а закладів фастфуду на 15% більше ніж до повномасштабної війни.

Кількість кав’ярень в Україні зросла. Інфографіка: Poster

Найбільше падіння — у кальянних (-35%), кондитерських (-34%) і барів (-32%).

Кількість ресторанів зменшилася на 17%, закладів, які працюють тільки на доставку, на 17%, пабів на 16%, кафе на 13%. Незначне падіння у пекарень – на 9% менше ніж до повномасштабної війни.

Ресторанний бізнес під час війни

Виручка закладів громадського харчування України у другому півріччі 2023 року зросла на 30% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року, відвідуваність — на 10%, а середній чек — на 18%.

Зокрема, сегмент кав’ярень збільшив виручку на 31% у 2023 році. Відвідуваність зросла на 9%, середній чек — на 20% з 82 до 98 грн.

Виручка сегмента кафе показала зростання на 26% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 17% зі 187 до 219 грн. Відвідуваність зросла на 7%.

Виручка сегмента барів зросла на 28% до 2022 року, середній чек на 12% із 311 до 348 грн. Відвідуваність збільшилася на 15%.

Сегмент пекарень продемонстрував зростання виручки на 22% у порівнянні із 2022 роком. При цьому середній чек зріс на 17% з 63 до 73 грн. Відвідуваність зросла лише на 5%.

Виручка фастфуду зросла на 27%, середній чек — на 21% зі 145 грн до 175 грн. Відвідуваність — на 5%.

Виручка кальянних показала зростання на 28% у порівнянні із минулим роком. Середній чек зріс на 18% зі 413 грн до 488 грн. Відвідуваність зросла на 9%.