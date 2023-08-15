Золота година для ресторанів: яку частку виторгу втрачають столичні заклади харчування через обмеження роботи

Нещодавно міська влада Одеси дозволила ресторанам і кафе працювати до 23:00. Раніше бізнес мав зачинятись о 22:00, але це обмеження було скасовано. Столичні ж заклади досі працюють по-старому. Гравці галузі скаржаться, що через це ресторанна галузь втрачає гроші та кваліфікований персонал, адже обмеження в негативно впливає на заробіток, у тому числі на виторг всього закладу. Як бізнес намагається змінити цю ситуацію, читайте у матеріалі Delo.ua.

Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) звернулася до Ради оборони міста Києва та мера столиці з проханням продовжити час роботи закладів громадського харчування. Наразі столичні заклади можуть працювати до 22:00, але представники галузі HoReCa намагаються домовитись з владою Києва, щоб їм дозволили працювати на годину довше - до 23:00.

“У місті в довоєнний період працювало майже 3,3 тисяч закладів ресторанного господарства, які забезпечували близько 1,5% економічного потенціалу міста, майже 1,7 млрд грн бюджетних надходжень та понад 48 тисяч працівників роботою. Подовження їх роботи на одну годину – до 23:00, сприятиме поліпшенню загальної економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць і збереження існючих робочих місць, збільшенню податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів, яких вже у І першому кварталі 2023 року надійшло понад 421 млн грн”, - йдеться у зверненні НРАУ.

Звернення до київської влади та Ради оборони міста Києва підписали представники 80 столичних закладів. В свою чергу мер Віталій Кличко пообіцяв розглянути пропозицію рестораторів.

"Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди - мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч з підприємцями для обговорення всіх його аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", — пообіцяв Кличко.

Як обмеження роботи вплинуло на галузь

Нові заклади відкриваються, зокрема пивні заклади і паби, а ті, хто давно працює жаліється, що відвідуваність впала на 20-50%. Як розповіла експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова, через війну зовсім “вмерли” заклади з караоке, адже вони вважаються нічними, як клуби і дискотеки.

В столиці у ресторанній галузі працює близько 50 тисяч людей, які кожну годину отримують зарплатню - приблизно 100 гривень на годину.

За словами власника мережі "Pesto Cafe" Дмитра Погребицького, багато співробітників поїхали працювати за кордон.

"Треба буде зробити багато зусиль, щоб ми не втрачали людей і вони не їхали за кордон, але через маленькі зарплати це важко зробити", - розповів він під час брифінгу в Укрінформ.

Чому для ресторанів час роботи критично важливий

За словами експерта з ресторанного бізнесу Насонової, рішення щодо збільшення часу роботи столичних ресторанів та кафе майже ухвалене. Водночас ресторатори повинні надати ще аргументів, чому година роботи важлива для ресторанного бізнесу.

Як зазначила Насонова, одна година роботи важлива для ресторанного бізнесу, особливо для тих закладів, де є в меню вечері та алкогольні напої. Для закладів формату фаст-фуд та кав’ярень обмеження не є критичним, але все одно негативно впливає на організацію праці та заробітну плату.

Вона додала, що навіть для закладів формату фаст-фуд час роботи дає можливість зробити якісне прибирання або зробити більше продажів. За підрахунками Насонової, з а годину заклади втрачають 10-15% від денного виторгу.

“Ми розуміємо, що після 22:00 не можна продавати алкоголь, однак гості можуть залишитись у закладі, замовити щось поїсти та відпочити”, - каже Насонова.

В інших містах, зокрема у Львові та Дніпрі, ресторанам та барам можна працювати до 23:00. Також нещодавно в Одесі дозволили працювати ресторанам і кафе до 23:00.

“Дніпро взагалі біля лінії фронту, але місцева влада дає можливість бізнесу працювати, однак у Києві не так”, - підкреслила Насонова.

Зокрема, у Poster порівняли виручку закладів Одеси після знаття обмежень в середу 9 серпня з середою 2 серпня. Так, в результаті на 16% зросла виручка закладів Одеси у середу 9 серпня у порівнянні із минулим тижнем завдяки подовженню роботи на годину.

"Прогнозуємо, що в Києві була б схожа ситуація, якби дозволили працювати до 23:00", - кажуть у Poster.

Керівниця мережі "МАФІЯ", "Каста", "Georgia", "BAO", "NĂM" Світлана Тимченко підтримавши колег підкреслила, що закладам треба зароблятти і ця година дуже допоможе збільшити виручку, особливо у п'ятницю та вихідні дні, коли заклади відвідує велика кількість гостей.