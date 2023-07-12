Київські ресторани просять Кличка дозволити працювати до 23:00

Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони міста Києва з проханням продовжити час роботи закладів громадського харчування. Мер Віталій Кличко пообіцяв, що пропозицію розглянуть.

Про це він повідомив в Telegram.

Рада оборони міста розгляне питання про подовження часу роботи суб’єктів господарювання столиці, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, до 23:00, тобто на одну годину.

Підприємці аргументують своє прохання тим, що розширення часових рамок створить додаткові робочі місця, дозволить збільшити надходження від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Звернення підписали представники 80 київських закладів.

"Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, економіка повинна отримувати податки, а люди - мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч з підприємцями для обговорення всіх його аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", — пообіцяв Кличко.

Нагадаємо, після скорочення комендантської години у Києві у березні виручка місцевих закладів почала зростати.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.