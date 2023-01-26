У Дніпрі вдвічі зменшать розмір плати за літні майданчики для рестораторів

В новому весняно-літньому сезоні в Дніпрі вдвічі зменшать розмір плати за літні майданчики. Зниження відповідного коефіцієнту з 0,2 до 0,1 ухвалять на найближчих сесіях міськради.

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Про це в Facebook повідомив мер Борис Філатов.

"Останнім часом я отримав ваше коллективные звернення про сподівання на підтримку міста у воєнний час. Це справедливо і ми можемо це зробити", - зауважив він.

За його словами, це зроблять для того, щоб підтримати ресторанний бізнес, чого давно просив місцевий бізнес.

"Це має полегшити роботу кафе і кав’ярень та пожвавити підприємницьку атмосферу загалом", - вважає Філатов.

Місцевий голова уточнив, що до повномасштабного вторгнення міська влада планувала зробити Дніпро гастрономічною столицею, але після початку війни плани відклали.

Незважаючи на війну, заклади продовжують демонструвати незламність: встановлюють черговий генератор, створюють декор та збирають на ЗСУ.

Проте блекауты в 2022 році також позначився на роботі кафе та ресторанів. Як раніше повідомляли в Poster, відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках.