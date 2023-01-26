В Днепре вдвое уменьшат размер платы за летние площадки для рестораторов

В новом весенне-летнем сезоне в Днепре вдвое снизят размер платы за летние площадки. Снижение соответствующего коэффициента с 0,2 до 0,1 будет принято на ближайших сессиях горсовета.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

"В последнее время я получил ваше коллективное обращение о надежде на поддержку города в военное время. Это справедливо и мы можем это сделать", - отметил он.

По его словам, это сделают для того, чтобы поддержать рестораторов, что давно просил местный бизнес.

"Это должно облегчить работу кафе и кофеен и оживить предпринимательскую атмосферу в целом", - считает Филатов.

Местный глава уточнил, что до полномасштабного вторжения городские власти планировали сделать Днепр гастрономической столицей, но после начала войны планы отложили.

Несмотря на войну, заведения продолжают демонстрировать несокрушимость: устанавливают очередной генератор, создают декор и собирают на ВСУ.

Однако блэкауты в 2022 году также сказались на работе кафе и ресторанов. Как ранее сообщали в Poster, отключение света заставляют рестораторов адаптировать работу заведений: сокращать часы работы, сокращать меню, готовить только холодные блюда, разжигать гриль на улице, работать при свечах.