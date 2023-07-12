Киевские рестораны просят Кличко разрешить работать до 23:00

Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны города Киева с просьбой продлить время работы общественного питания. Мэр Виталий Кличко пообещал, что предложение будет рассмотрено.

Об этом он сообщил в Telegram.

Совет обороны города рассмотрит вопрос о продлении времени работы субъектов хозяйствования столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, до 23:00, то есть на один час.

Предприниматели аргументируют свою просьбу тем, что расширение временных рамок создаст дополнительные рабочие места, позволит увеличить поступления от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Обращение подписали представители 80 киевских заведений.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди - иметь работу. Городские власти рассмотрят этот вопрос взвешенно. Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех его аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы", - пообещал Кличко.

Напомним, после сокращения комендантского часа в Киеве в марте выручка местных заведений начала расти.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.