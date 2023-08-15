Золотой час для ресторанов: какую часть выручки теряют столичные заведения питания из-за ограничения работы

Недавно городские власти Одессы разрешили ресторанам и кафе работать до 23:00. Раньше бизнес должен был закрываться в 22:00, но это ограничение было отменено. Столичные же заведения до сих пор работают по старинке. Игроки отрасли жалуются, что из-за этого ресторанная отрасль теряет деньги и квалифицированный персонал, ведь ограничение негативно влияет на заработок, в том числе на выручку всего заведения. Как бизнес пытается изменить ситуацию, читайте в материале Delo.ua.

Национальная ресторанная ассоциация Украины (НРАУ) обратилась в Совет обороны города Киева и мэра столицы с просьбой продлить время работы общепита. В настоящее время столичные заведения могут работать до 22:00, но представители отрасли HoReCa пытаются договориться с властями Киева, чтобы им разрешили работать на час дольше – до 23:00.

“В городе в довоенный период работало почти 3,3 тысячи заведений ресторанного хозяйства, которые обеспечивали около 1,5% экономического потенциала города, почти 1,7 млрд грн бюджетных поступлений и более 48 тысяч работников работой. Продление их работы на один час – до 23:00, будет способствовать улучшению общей экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест и сохранению существующих рабочих мест, увеличению налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней, которые уже в I первом квартале 2023 года поступило свыше 421 млн грн”, - говорится в обращении НРАУ.

Обращение к киевским властям и Совету обороны города Киева подписали представители 80 столичных заведений. В свою очередь, мэр Виталий Кличко пообещал рассмотреть предложение рестораторов.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди - иметь работу. Городские власти рассмотрит этот вопрос взвешенно. Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех его аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы", - пообещал Кличко .

Как ограничение работы повлияло на отрасль

Новые заведения открываются, в том числе пивные заведения и пабы, а те, кто давно работает, жалуется, что посещаемость упала на 20-50%. Как рассказала эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова, в результате совсем "умерли" заведения по караоке, ведь они считаются ночными, как клубы и дискотеки.

В столице в ресторанной отрасли работает около 50 тысяч человек, которые каждый час получают зарплату – примерно 100 гривен в час.

По словам владельца сети "Pesto Cafe" Дмитрия Погребицкого, многие сотрудники уехали работать за границу.

"Нужно будет приложить много усилий, чтобы мы не теряли людей и они не ехали за границу, но из-за низких зарплат это тяжело сделать", - рассказал он во время брифинга в Укринформ.

Что даст лишний час работы

По словам эксперта по ресторанному бизнесу Насоновой, решение по увеличению времени работы столичных ресторанов и кафе почти принято. В то же время рестораторы должны предоставить еще аргументы, почему час работы важен для ресторанного бизнеса.

Как отметила Насонова, один час работы важен для ресторанного бизнеса, особенно для тех заведений, где есть в меню ужины и алкогольные напитки. Для заведений формата фаст-фуд и кафе ограничение не является критическим, но все равно негативно влияет на организацию труда и заработную плату.

Она добавила, что даже для заведений формата фаст-фуд время работы дает возможность произвести качественную уборку или сделать больше продаж. По подсчетам Насоновой, с а час заведения теряют 10-15% от дневной выручки.

"Мы понимаем, что после 22:00 нельзя продавать алкоголь, однако гости могут остаться в заведении, заказать что-нибудь поесть и отдохнуть", - говорит Насонова.

В других городах, в частности, во Львове и Днепре, ресторанам и барам можно работать до 23:00. Также недавно в Одессе разрешили работать ресторанам и кафе до 23:00.

"Днепр - прифронтовой город, но местные власти дают возможность бизнесу работать, однако в Киеве не так", - подчеркнула Насонова.

В частности, в Poster сравнили выручку заведений Одессы после ограничения в среду 9 августа со средой 2 августа. Так, в результате на 16% выросла выручка заведений Одессы в среду 9 августа по сравнению с прошлой неделей благодаря продлению работы на час.

"Прогнозируем, что в Киеве была бы похожая ситуация, если бы разрешили работать до 23:00", - говорят в Poster.

Руководитель сети "МАФИЯ", "Каста", "Georgia", "BAO", "NĂM" Светлана Тимченко поддержав коллег подчеркнула, что заведениям нужно зарабатывать и этот час очень поможет увеличить выручку, особенно в пятницу и выходные дни, когда заведения посещает большое количество гостей.