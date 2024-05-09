В апреле 2024 года количество кофеен в Украине выросло на 35%

По сравнению с декабрем 2021 года в апреле текущего года в Украине выросло количество кафе, а наибольшее падение у кальянных, баров и кондитерских.

Об этом пишет ресторанное медиа "Ревет и стонет ресторатор", ссылаясь на данные украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Так, анализ рынка показал, что только два сегмента ресторанного бизнеса имеют рост во время полномасштабной войны – это кафе и фастфуд.

Количество кофеен в Украине выросло на 35% в апреле 2024 года по сравнению с декабрем 2021 года, а заведений фастфуда на 15% больше, чем до полномасштабной войны.

Количество кофеен в Украине возросло. Инфографика: Poster

Наибольшее падение – у кальянных (-35%), кондитерских (-34%) и баров (-32%).

Количество ресторанов уменьшилось на 17%, заведений, работающих только на доставку, на 17%, пабов на 16%, кафе на 13%. Незначительное падение у пекарен – на 9% меньше, чем до полномасштабной войны.

Ресторанный бизнес во время войны

Выручка заведений общепита Украины во втором полугодии 2023 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, посещаемость — на 10%, а средний чек — на 18%.

В частности, сегмент кафе увеличил выручку на 31% в 2023 году. Посещаемость выросла на 9%, средний чек - на 20% с 82 до 98 грн.

Выручка сегмента кафе показала рост на 26% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос на 17% с 187 до 219 грн. Посещаемость выросла на 7%.

Выручка сегмента баров выросла на 28% к 2022 году, средний чек на 12% с 311 до 348 грн. Посещаемость увеличилась на 15%.

Сегмент пекарень продемонстрировал рост выручки на 22% по сравнению с 2022 годом. При этом средний чек вырос на 17% с 63 до 73 грн. Посещаемость выросла всего на 5%.

Выручка фастфуда выросла на 27%, средний чек - на 21% со 145 грн до 175 грн. Посещаемость – на 5%.

Выручка кальянных показал рост на 28% по сравнению с прошлым годом. Средний чек вырос на 18% с 413 до 488 грн. Посещаемость выросла на 9%.