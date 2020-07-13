Оператор такси Uber займется речными перевозками в Лондоне

В компании Uber заявили, что займутся в Лондоне перевозками пассажиров по воде совместно с местным речным оператором. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В частности, компания по заказу такси заключила соглашение о сотрудничестве с Thames Clippers. В соответствии с контрактом, Uber купит права на использование под своим брендом флота этого оператора из 20 судов, а также 23 причалов между Путни и Вулиджем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Контракт собираются заключить, как минимум, на три года. Перевозки речными теплоходами по Темзе будут доступны жителям Лондона в приложении Uber в разделе Uber Boats by Thames Clippers.

Пользователи смогут забронировать путешествие по реке через приложение и совершить посадку на борт с помощью QR-кода на своем телефоне, сгенерированного приложением. Теплоходы будут работать на заданных маршрутах, как они делают в настоящее время.

Читайте также: Uber запустил в Украине сервис деловых поездок для бизнеса

При этом билеты Thames Clippers по-прежнему можно будет купить повсюду, а теплоходы останутся частью сети Oyster. Стоимость поездки тоже останется прежней, и лондонцы по-прежнему смогут использовать существующие способы оплаты для покупки билета, включая бесконтактные карты и карты Oyster.

Как уверяют представители Uber, в условиях пандемии коронавируса речной флот обеспечит соблюдение правил социального дистанцирования лучше, чем многолюдный подземный транспорт.

Напомним, компания ускорила расширение сервиса деловых поездок в рамках программы Uber для Бизнеса (Uber for Business Commute) в Украине.

С новой услугой компании могут создавать специальные программы поездок на работу, чтобы покрыть расходы по доставке сотрудников в офис и из офиса, используя набор продуктов Uber, таких как UberX или Uber Select.