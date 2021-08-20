"Украина: 30 оттенков Независимости". 24 августа канал "Апостроф TV" проведет телемарафон

В День Независимости Украины, 24 августа 2021 года, телеканал "Апостроф TV" проведет в прямом эфире телемарафон. Об этом рассказали представители канала.

Прямой эфир канала начнется с 9:00. В течение последующих двенадцати часов команда "Апостроф TV" вместе с выдающимися общественными деятелями, политиками, звездами шоу-бизнеса, ведущими спортсменами вспомнит победы, проанализирует поражения и покажет, какой путь прошла страна в течение 30 лет.

Основатель "Апостроф TV", дипломат Василий Филипчук отмечает: "Тридцатилетие Независимости — время не для фанфар, а для серьезного общественного диалога о том, почему все случилось именно так. Только на основе честного ответа на этот вопрос мы сможем ответить на следующий: что нам делать дальше".

"30 лет — 30 оттенков нашей независимости, какими их помнят участники событий, как мы будем рассказывать о них потомкам и какими нас сегодня видит мир: от "кравчучки" — до первых коммерческих полетов в космос, от малиновых пиджаков и золотых цепей — до самолета "Мрія", — описывают телемарафон команда "Апостроф TV". С 9 утра и в течение всего дня в прямом эфире:

• Собственный музей артефактов независимости канала Апостроф TV;

• Поздравления от звезд, спортсменов, государственных деятелей в прямом эфире;

• Прямые трансляции главных мероприятий;

• Включения из разных областей Украины;

• Живая музыка в студии;

• Знаковые кадры событий, которые определили историю страны;

• Взгляд в будущее Украины вместе с гостями канала.

Отметим, телеканал "Апостроф TV" доступен 24 часа в сутки в ведущих кабельных сетях, через провайдеров ТВ-контента в сети Интернет, с помощью спутникового телевидения, на собственном YouTube-канале и в режиме Т2 в Киеве и Киевской области. Основатель и главный вдохновитель создания "Апостроф TV" — дипломат Василий Филипчук.

Напомним, праздник к 30-летию независимости Украины продлится три дня — с 22 по 24 августа (с 21 по 24 августа у украинцев будут длинные выходные). В эти дни состоится ряд официальных и развлекательных мероприятий.

В частности, 24 августа на центральной улице Киева пройдет парад Вооруженных сил Украины. В этот день также можно посетить концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером на стадионе "Олимпийский" начнется шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.