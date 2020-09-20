Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда. Такое заявление сделал в эфире канала "Украина 24" президент ассоциации "Дилеры одежды секонд-хенд" Владислав Мясоедов.

"Это мировая торговля подержанными вещами. Она составляет около 4 млрд долларов США в год. Украина находится на четвертом месте по использованию этой одежды. Это бюджетообразующая отрасль. То есть платятся все налоги, рабочие места — и это все у нас легально", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что вернуть деньги за одежду из секонд-хенда нельзя.

"У нас одежда, которая была в употреблении, ношеная, поэтому гарантии на возврат нет никакой. Мы пользуемся правилами коммерческой торговли, поэтому это так у нас выглядит. У нас есть магазины, в которых стоят кассовые аппараты. Даже, имея чек, потом вы приходите и хотите вернуть (деньги за товар — Delo.ua) и говорите, что у вас есть кассовый чек — это, однако, не обязывает продавца забрать одежду и вернуть вам деньги", — сказал он.

Напомним, в 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тысячи тонн подержанной одежды и вещей.

При этом при оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует запретить импорт секонд-хенда, поскольку под его видом в страну ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления.