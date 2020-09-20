Потребрынки 50 минут назад

Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

Продажа подержанной одежды является в Украине бюджетообразующей отраслью

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда. Такое заявление сделал в эфире канала "Украина 24" президент ассоциации "Дилеры одежды секонд-хенд" Владислав Мясоедов.

"Это мировая торговля подержанными вещами. Она составляет около 4 млрд долларов США в год. Украина находится на четвертом месте по использованию этой одежды. Это бюджетообразующая отрасль. То есть платятся все налоги, рабочие места — и это все у нас легально", — сказал он.

Кратко и по делу в Telegram

Эксперт подчеркнул, что вернуть деньги за одежду из секонд-хенда нельзя.

"У нас одежда, которая была в употреблении, ношеная, поэтому гарантии на возврат нет никакой. Мы пользуемся правилами коммерческой торговли, поэтому это так у нас выглядит. У нас есть магазины, в которых стоят кассовые аппараты. Даже, имея чек, потом вы приходите и хотите вернуть (деньги за товар — Delo.ua) и говорите, что у вас есть кассовый чек — это, однако, не обязывает продавца забрать одежду и вернуть вам деньги", — сказал он.

Читайте также:
Вторая жизнь секонд хенда за 550 евро: Дубилет объявил о запуске нового проекта

Напомним, в 2019 году на таможенные территории Украины ввезли более 122,5 тысячи тонн подержанной одежды и вещей.

При этом при оформлении секонд-хенда было уплачено 1 млрд 228 млн грн налогов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует запретить импорт секонд-хенда, поскольку под его видом в страну ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украину из ЮАР планируют поставлять мясо крокодилов
В Украину из ЮАР планируют поставлять мясо крокодилов
Дефолт Украине не грозит — министр финансов Марченко
Дефолт Украине не грозит — министр финансов Марченко
Украина будет экспортировать в Китай сорго
Украина будет экспортировать в Китай сорго
Загрузка...
Новое видео
Чому кияни не готові до посилення карантину та прагнуть відновлення масових заходів / Delo.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Нардеп от "Голоса" идет в мэры Винницы

  3. В Украину из ЮАР планируют поставлять мясо крокодилов

  4. "Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда из "закрытых" городов

  5. Украина — один из мировых лидеров по использованию секонд-хенда

Загрузка...