Украина почти на четверть нарастила импорт фруктов — эксперт

В первом полугодии 2020 года Украина закупила на внешних рынках различных плодов и ягод на сумму $341 млн, что на 23% превысило показатель за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщил член-корреспондент НААН, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, передает пресс-служба института.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, выручка от экспорта украинской продукции садоводства упала на 18%.

"В январе-июне 2020 года крупнейшими по стоимости поставок из-за рубежа в структуре импорта агро-продовольственной продукции остались плоды и орехи — в основном, цитрусовые, бананы, другие экзотические фрукты", — отметил Пугачев.

Читайте также: Эксперт спрогнозировал урожай яблок в Украине

Он добавил, что украинскими компаниями было импортировано 182 тысячи тонн цитрусовых стоимостью $129 млн и 174 тысячи тонн бананов стоимостью $96 млн.

Наибольшие доли в отечественном импорте фруктов содержат: Турция — 19,9%, Эквадор — 17,1%, Египет — 10%, Коста-Рика — 6,9%, Испания — 5,3%, Греция — 4%, Колумбия — 3,3%.

"Совокупно эти семь стран обеспечили году две трети стоимостных объемов импорта плодово-ягодной продукции в Украине", — заявил эксперт.

Пугачев добавил, что рост импортных закупок фруктов в натуральном и денежном выражении объясняется положительным их влиянием на иммунитет, что способствует увеличению спроса, особенно в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"К тому же, торговые ограничения в абсолютном большинстве случаев касаются экспорта, тогда как импорт продовольствия при таких обстоятельствах имеет гораздо меньше искусственных преград", — резюмировал Пугачев.

Ранее сообщалось, что в сезоне 2019/20 годов главным рынком сбыта для плодоовощной продукции украинского производства были страны Евросоюза.