Эксперт спрогнозировал урожай яблок в Украине

Агрономы в этом году ожидают от 800 тысяч до 1 млн тонн урожая промышленного яблока.

Об этом сообщил глава общественного союза "Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины" Владимир Печко, передает УНН.

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"Урожай сортового яблока будет примерно таким, как в прошлом году. От 800 тысяч до 1 млн тонн. В этом году урожай в лучшем случае будет на уровне прошлого года, но качество яблок будет не очень высоким. Но в целом ситуация лучше, чем в прошлом году", — сказал Печко.

По его словам, на качество яблок в этом году негативно повлияли погодные условия.

Ранее сообщалось, что в начале июля в южном регионе Украины приступили к уборке раннего яблока — и уже объявили новые цены на урожай.

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Напомним, ранее сообщалось, что бразильские ученые разработали "электронные носы" для отбора самых спелых и сочных фруктов, поскольку даже в одном большом саду фрукты на одном дереве могут созревать в разное время.

Устройство имеет несколько преимуществ по сравнению с существующими методами определения зрелости — оно проводит анализ в реальном времени в открытой среде и не требует непосредственного обращения с фруктами.

Данные хранятся внутри на карте памяти SD и передаются через Bluetooth или USB на компьютер для дальнейшего анализа.