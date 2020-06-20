В Бразилии разрабатывают "электронный нос" для проверки спелости плодов

Бразильские ученые разрабатывают "электронные носы" для отбора самых спелых и сочных фруктов.

Об этом со ссылкой на Freshplaza сообщает АгроПортал. Один такой прибор на 98% повышает эффективность сбора плодов.

По информации издания, ученые из Федерального технологического университета в Паране и государственного университета Понта-Гросса в Бразилии разработали новую систему "электронного носа".

"Даже в одном большом саду фрукты на одном дереве могут созревать в разное время. Иногда при сборе урожая ошибочно отбираются еще зеленые плоды, что негативным образом сказывается на продажах и репутации фермера", — объясняет представитель Федерального технологического университета Серхио Луис Стеван.

Некоторые фрукты, к примеру, персики, испускают парообразные молекулы, называемые летучими органическими соединениями (ЛОС).

"Мы знаем, что летучие органические соединения различаются по количеству и типу, в зависимости от разных фаз роста плодов. Наш прибор позволяет осуществлять мониторинг спелости плодов в зависимости от концентрации и типа летучих органических веществ", — рассказывает он.

Исследователи говорят, что их "электронный нос" имеет несколько преимуществ по сравнению с существующими методами определения зрелости. Он проводит анализ в реальном времени в открытой среде и не требует непосредственного обращения с фруктами.

Система "электронного носа" имеет набор датчиков газа, чувствительных к определенным ЛОС. Алгоритм распознавания запахов используется для классификации каждой уникальной комбинации молекул ЛОС, связанных с тремя стадиями созревания персика (незрелый, зрелый, перезрелый).

Данные хранятся внутри на карте памяти SD и передаются через Bluetooth или USB на компьютер для дальнейшего анализа.

Напомним, исследователи из Google задались целью научить искусственный интеллект распознавать запахи по молекулярному строению веществ.