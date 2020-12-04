IT и Телеком 20 минут назад

Украина подняла свой рейтинг по кибербезопасности

Улучшение позиции Украины стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По итогам 2020 года, Украина поднялась на четыре позиции, по сравнению с предыдущей редакцией Национального индекса кибербезопасности 2018 года, заняв 25 место.

Об этом свидетельствуют данные отчета новой редакции Национального индекса кибербезопасности, передает пресс-центр Госслужбы специальной связи и информации Украины.

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По информации ведомства, во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

Анализ осуществлялся по следующим направлениям:

– законодательство в сфере кибербезопасности;

– анализ киберинцидентов;

– образование в сфере кибербезопасности;

– обеспечение защиты цифровых и основных услуг;

– электронная идентификация и доверительные услуги;

– защита персональных данных;

– мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;

– борьба с киберпреступностью.

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В Госслужбе спецсвязи и информации отмечают, что улучшение позиции Украины в Национальном индексе кибербезопасности стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.

Напомним, в октябре Кабинет Министров Украины одобрил Постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине.

В частности, правительство одобрило два постановления, касающиеся объектов критической инфраструктуры.

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