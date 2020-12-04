Украина подняла свой рейтинг по кибербезопасности

По итогам 2020 года, Украина поднялась на четыре позиции, по сравнению с предыдущей редакцией Национального индекса кибербезопасности 2018 года, заняв 25 место.
Об этом свидетельствуют данные отчета новой редакции Национального индекса кибербезопасности, передает пресс-центр Госслужбы специальной связи и информации Украины.
По информации ведомства, во время проведения разработки новой редакции Национального индекса кибербезопасности было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.
Анализ осуществлялся по следующим направлениям:
– законодательство в сфере кибербезопасности;
– анализ киберинцидентов;
– образование в сфере кибербезопасности;
– обеспечение защиты цифровых и основных услуг;
– электронная идентификация и доверительные услуги;
– защита персональных данных;
– мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты;
– борьба с киберпреступностью.
В Госслужбе спецсвязи и информации отмечают, что улучшение позиции Украины в Национальном индексе кибербезопасности стало возможным за счет принятия в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.
Напомним, в октябре Кабинет Министров Украины одобрил Постановления, которые усиливают кибербезопасность и киберзащиту в Украине.
В частности, правительство одобрило два постановления, касающиеся объектов критической инфраструктуры.