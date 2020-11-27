Украина существенно нарастила запасы сжиженного газа — Госстат

С 1 октября по 1 ноября 2020 года запасы сжиженного газа в Украине увеличились на 12,1%, достигнув 22,15 тысяч тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным Госстата, на 1 ноября 2020 года, по сравнению с 1 октября 2020 года, запасы сжиженного газа увеличились на 12,1%, достигнув уровня 22,15 тысяч тонн, что на 0,1% больше, чем на аналогичную дату 2019 года.

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Запасы моторных бензинов в Украине на 1 ноября 2020 года, по сравнению с 1 октября 2020 года, уменьшились на 2,8%, до 139,22 тысяч тонн (на 8,1% меньше, чем на 1 ноября 2019 года).

При этом, запасы тяжелых топливных мазутов сократились на 1,2%, до 100,78 тысяч тонн (на 13% больше), а дизельного топлива — на 11,6%, до 353,48 тысяч тонн (на 8,1% больше).

В то же время, запасы каменного угля в стране уменьшились на 12,9% и к отчетной дате составили 4,24 млн тонн (на 21,9% больше).

Как сообщалось ранее, в период со 2 по 9 октября розничные операторы повысили стоимость автогаза на 5 — 40 копеек за литр.

Напомним, по объемам использования сжиженного газа на транспорте Украина входит в пятерку крупнейших на планете. По мнению экспертов, в 2020 году объем потребления этого ресурса превысит 2 млн тонн.