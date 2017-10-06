Украина увеличила экспорт меда в 1,5 раза

Экспорт украинского меда за 7 месяцев 2017 вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,3 млн. Об этом сообщил вице-президент УСПП, координатор Центра поддержки экспорта при УСПП Денис Красников.

"Рост экспорта меда стал следствием эффективной стратегии украинских экспортеров меда, ориентированных в основном на стабильные рынки ЕС, Турции и Северной Америки. По итогам 2017 года экспорт меда покажет еще более значительный рост. Этому способствует целый комплекс факторов — увеличение квоты экспорта в ЕС, подписание соглашения о свободной торговле с Канадой, начало работы крупного завода по переработке меда и другие", — отметил Денис Красников.

По данным Центра поддержки экспорта при УСПП, на протяжении 7 месяцев 2017 года 91% меда было экспортировано в 10 стран. Наибольший прирост составил экспорт в Бельгию, за ней следуют Канада, Испания, США, Дания, Франция.

"Доля стран ЕС за 7 месяцев 2017 года составила более 50%, — комментирует Денис Красников, — Добавим к этому стремительно растущий спрос в странах Северной Америки, доля которых составила 39% от общего экспорта. Все это позволяет прогнозировать значительный рост экспорта украинского меда по итогам нынешнего года".

Экспорт украинского меда стабильно растет, начиная с 2013 года. В прошлом году объем экспорта меда составил $97 млн (60 тыс. тонн), что на 15% больше чем в 2015 году. и почти на 83% превышает показатель 2013 года.