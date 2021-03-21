Украина в январе-феврале нарастила импорт нефти почти вдвое, угля — на 10%

Украина в январе-феврале увеличила импорт нефти и нефтепродуктов сырых (код УКТВЭД 2709) сырья в 1,92 раза, или на 104,53 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до 217,87 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

За два месяца в Украину было импортировано сырья на 74,42 млн долларов, что на 21,3% больше, чем в январе-феврале-2020, когда этот показатель составил 61,33 млн. Весь объем нефти поступил из Азербайджана. В январе и 2020, и 2021 года Украина нефть не импортировала.

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При этом нефти и нефтепродуктов (код УКТВЭД 2710) Украина импортировала за два месяца в количестве 1163,1 тысячи тонн на 539,76 млн долларов, в том числе из Беларуси 523,7 тысячи тонн на 229,1 млн долларов, из России — 460 тысяч тонн на 201,9 млн долларов, из Литвы — 107,1 тысячи тонн на 52,05 млн долларов.

Экспортировала же Украина в январе-феврале 69,1 тысячи тонн нефтепродуктов на 31,23 млн долларов, в том числе в Турцию — 33,1 тысячи тонн на 12,06 млн долларов, в Латвию — 18,1 тысячи тонн на 7,4 млн долларов, в Эстонию — 9,85 тысячи тонн на 3,28 млн долларов.

В свою очередь, угля каменного, антрацита (код УКТВЭД 2701) Украина за два месяца импортировала в объеме 3403,6 тысячи тонн, что на 10,1%, или на 311,98 тысячи тонн больше аналогичного показателя в прошлом году.

Основной объем импортировался из России — 2,43 млн тонн на 190,5 млн долларов. Кроме того, в частности, поступило 523,6 тысячи тонн на 76,4 млн долларов из США и 370,6 тысячи тонн на 31,6 млн долларов из Казахстана.

Экспорт же угля из Украины совсем мизерный: за два месяца лишь 179 тонн на 22 тысячи долларов (из них 67 тонн на 11 тысяч долларов — в Венгрию).

Напомним, что за весь 2020 год Украина увеличила импорт нефти более чем на 57% по сравнению с 2019-м.