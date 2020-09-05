Украина впервые за 12 лет начала поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию — СМИ

Компания "Континентал Фармерз Групп" отправила грузовое морское судно класса Panamax с 60 тысячами тонн пшеницы из морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации агентства, "Континентал Фармерз Групп" вместе со своим акционером — Saudi Agricultural Investment and Livestock Company (SALIC) — выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщиком Saudi Arabia Grain Organization (SAGO), на поставку 60 тысяч тонн пшеницы.

Груз в Саудовскую Аравию ориентировочно прибудет 17 сентября.

Как отметил генеральный директор "Континентал Фармерз Групп" Георг фон Нолкен, эта поставка, являющаяся первым прямым экспортом для "Континентал", имеет важное значение не только для компании, но и для Украины.

"Я уверен, что это определенно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины", — сообщил он.

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В свою очередь, посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах. Анонсировал упрощение безвизового режима между странами.

Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG, объединенные под названием "Континентал Фармерз Групп", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

"Мрия" завершила реструктуризацию долга в августе 2018 года. В ноябре заключила сделку с международным инвестором Salic UK о продаже активов.

Земельный банк в обработке "Континентала" составляет 195 тысяч гектаров.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Напомним, в сентябре 2018 года компания из Саудовской Аравии SALIC UK Ltd купила сельскохозяйственные активы группы "Мрия", которые принадлежат британской компании Mriya Farming PLC.