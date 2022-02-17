Украина за год нарастила экспорт мебели на $1 млрд

В 2021 году экспорт украинской мебели увеличился на рекордные 40,1% – в денежном эквиваленте это составило $1 млрд, передает gazeta.ua.

Как уверяют производители, показатели станут в разы больше после вывода из тени многомиллиардного рынка древесины.

По информации издания, украинские мебельщики экспортируют продукцию в 120 стран мира. Наибольшие объемы в прошлом году были отправлены в Польшу 34,3% и Германию 16,4%. Украинскую продукцию закупают мировые лидеры мебельного ритейла: Ikea, JYSK, XXLutz, Homecenter и другие.

Среднегодовой прирост экспорта мебели за предыдущие 5 лет составил 21,4%. Однако отечественные мебельщики ставят себе амбициозную цель: выйти к 2030 году на объемы экспорта в $14 млрд и попасть в ТОП-10 мировых экспортеров.

При этом, как считают эксперты, точно оценить объемы внутреннего мебельного рынка Украины невозможно из-за весомой доли "серого" рынка.

В то же время международные аналитики из Euromonitor International и CSIL оценивают потребление мебельной продукции внутри Украины в 1,2 млрд долларов. Из этой ориентировочной суммы импортируемой мебели было на 0,58 млрд долларов, почти половина из которой составляет мебель, произведенная в Китае.

"Отделить украинского производителя мебели среди потребителей 17,5 млн кубов украинской древесины за 2021 год просто невозможно. Кто-то из покупателей этой древесины был производителем мебели или плиты, а кто-то порезал на доску и экспортировал в тот же Китай. Именно вопрос непрозрачности призван решить Закон Украины "О рынке древесины", ведь сегодня этот рынок – темный лес, во всех смыслах", – рассказала член правления, руководитель кластерной платформы Украинской ассоциации мебельщиков Оксана Донская.

По ее словам, получив прозрачные правила игры, Украина может стать крупнейшим в Европе производителем мебели.

"Именно производителем, а не поставщиком сырья. А это позволит привлечь почти пять миллиардов евро иностранных и украинских инвестиций, создать более 200 тысяч рабочих мест, создать полноценные мебельные кластеры с новыми современными предприятиями, существенно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты", – отметила Донская.

Среди ожидаемых мебельщиками изменений – увеличение количества разрешений на грузоперевозки. В частности, для полноценного функционирования отрасли международных перевозок Украине нужно 200 тысяч разрешений для пересечения границы Польши, в 2021 году выдано всего 160 тысяч.

Кроме этого, как считают представители отрасли, в стране необходимо имплементировать норму Закона Украины "Об индустриальных парках", предоставить государственную поддержку предприятиям для участия в международных и национальных экспортоориентированных выставках и внедрить национальную стратегию привлечения молодежи к работе в промышленности.

Однако первым пунктом, как отмечают эксперты, остается урегулирование сырьевого рынка.

"Пока шаги Гослесагентства не позволяют полностью избавиться от главных проблем рынка — коррупции и "договорняков". На это жалуются как отраслевые ассоциации, так и сами переработчики. Поэтому ко второму чтению законопроекта "О рынке древесины" представлены важные правки, учитывающие практически все пожелания участников рынка", – пояснил руководитель гражданской инициативы "За рынок древесины" Юрий Дюг.

Напомним, за 11 месяцев 2021 года украинские производители экспортировали мебели почти на $1 млрд, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года.