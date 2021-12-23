Украина в 2021 году на 43% нарастила экспорт мебели

За 11 месяцев 2021 года украинские производители экспортировали мебель почти на $1 млрд, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила руководитель кластерной платформы Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) Оксана Донская, передает УНИАН.

"Украинская мебельная отрасль экспортировала мебель почти на $1 млрд, что на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. В сравнении с показателями предыдущих периодов это абсолютный рекорд, а в сравнении с соседней Польшей, при тех же ресурсах леса и человеческого капитала, это в 14 раз меньше", – рассказала Донская.

По ее словам, для выхода на уровень развития мировых лидеров Украине не хватает прозрачного рынка древесины, кластеризации украинской мебельной отрасли и наличия достаточного количества кадровых ресурсов.

Донская подчеркнула, что в рамках разрабатываемой стратегии украинские мебельщики ставят задачу в ближайшие 10 лет войти в топ-10 экспортеров мебели.

"Сегодня лидер – Китай, который экспортирует мебели в десятки раз больше, чем занимающая второе место Германия, третье место у Польши. То есть мы хотим догнать Польшу и Германию, экспортируя мебель не менее чем на $14 млрд. Сегодня Украина экспортирует мебель в 199 стран мира, и более половины уходит на Германию и Польшу, но для реэкспорта. И сегодня у нас есть все возможности выходить на непосредственные рынки продажи нашей продукции", – отметила Донская.

Она добавила, что сумма иностранных инвестиций в мебельную отрасль за последние 5-8 лет превысила EUR1 млрд.

"У Украины есть все перспективы в ближайшие 10 лет увеличить ее в 5 раз. Сегодня в мебельную отрасль уже инвестировали Бельгия, Австрия, Канада, Дания, Америка, Франция, то есть нам доверяют мировые лидеры и открывают свои предприятия", – заявила эксперт.

В свою очередь президент УАМ Владимира Патиса подчеркнул, что привлечение инвестиций позволит за это время создать дополнительно до 200 тысяч рабочих мест.

"В мебельной отрасли качество рабочего места очень сильно изменяется: идет переосмысление, автоматизация, и сегодня работники имеют достаточно высокую зарплату, которая уже конкурирует с зарплатами в Польше", – проинформировал Патис.

В то же время глава комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), директор департамента "Свиспан Лимитед" Богдан Цуприк заявил, что для реализации таких амбициозных планов прежде всего необходима стабильность поставки сырья для отрасли, в том числе плитной.

Он напомнил о ранее озвученных ЕБА положениях об обязательной доработке законопроекта "О рынке древесины" с учетом предложений бизнеса, в частности, в нем должен быть предусмотрен каскадный принцип проведения аукционных торгов.

Что касается кластеризации, генеральный директор ООО "Кроноспан УА" Наталья Покинская отметила, что сегодня многим развивающимся производствам для полноценного развития необходима вертикальная интеграция в процессе производства мебели.

"У них есть необходимость приобретать современные упаковочные материалы, зеркала, фурнитуру, которые в Украине производятся минимально", – пояснила она.

Основными территориями, где могут развиваться кластеры, Покинская назвала Киев, Белую Церковь, Червоноград и его окрестности, а также Ровно.

Напомним, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Ковальчук во время пресс-конференции "Мебельное украинское экономическое чудо-2030 — как сделать Украину конкурентоспособной в Европе" заявил, что законопроект №4197-д "О рынке древесины" должен быть доработан перед рассмотрением во втором чтении. Этот процесс займет до двух месяцев.

Ранее глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец сообщил, что Закон о рынке древесины, который разрешает экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, должны принять до конца текущего года.

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