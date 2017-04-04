Украинцам дадут три месяца на подготовку к абонплате за газ

Минимальный срок переходного периода на внедрение абонплаты для потребителей газа составит 3 месяца. Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

"Комиссия предусмотрела переходной период для облгазов. Мы внедрим еще дополнительные переходные периоды, чтобы каждый мог оценить свое потребление.

Он будет длиться минимум три месяца. В понедельник это решение будет окончательно сформулировано и, как минимум, до отопительного периода никаких новых нагрузок для потребителя не будет", — сказал Вовк.

По его словам, 10 апреля пройдет совместное с правительством совещание относительно того, как урегулировать счета потребителей за газ и его транспортировку. В частности, комиссия предлагает Кабмину распространить субсидии на транспортировку (абонплата за мощность).

"Счет не изменится. Вы это решение увидите в понедельник (10 апреля — ред.). У нас как у комиссии есть возможность уменьшить часть тарифа за отопление в части транспортировки", — прокомментировал Вовк возможность снижения счетов за отопление для компенсации роста счетов за газ.

Напомним, НКРЭКУ планировала ввести с 1 апреля 2017 года "плату за мощность", выделив из общего счета за газ плату за транспортировку магистральными газопроводами (для "Укртрансгаз") и распеделительными сетями (облгазы).

Несмотря на уверения комиссии, что общий счет за газ не изменится, оказалось, что примерно треть потребителей в Украине, которые используют только газовые плиты будут платить за транспортировку в несколько раз больше.

Причиной стала привязка тарифа не к уровню потребления, а к мощности присоединения абонента к газовой сети.

Абонплата за газ подверглась критике премьер-министра Владимира Гройсмана, а затем и президента Петра Порошенко.

НКРЭКУ приняла решение приостановить введение данной нормы.

"Инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию", — говорится в сообщении пресс-службы.