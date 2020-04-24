Украинцы задолжали за электроэнергию около 5 млрд грн

За последние три месяца задолженность участников рынка электроэнергии перед поставщиками составляет 4,7 млрд грн.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время онлайн-конференции, передает "Экономическая правда".

"Мы живем в самом большом кризисе за всю историю Украины, и электроэнергетика является неотъемлемой частью этого кризиса. Мы уже видим сегодня кризис неплатежей", – сказала Буславец.

По ее словам, поставщики универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, задолжали 5 млрд грн перед "Укрэнерго". 4,7 млрд грн из них возникли в связи с задолженностью населения.

В свою очередь, "Укрэнерго" задолжало более 8 млрд грн ГП "Гарантированный покупатель". Это делает невозможным исполнение последним обязательств перед "зеленой" генерацией.

При этом, временный министр отметила, что ГП "Гарантированный покупатель" в целом имеет более 10 млрд грн долгов. В частности, перед производителями ВИЭ — 6,3 млрд грн, перед "Энергоатомом" — 4 млрд, перед "Укргидроэнерго" — 200 млн.

Чиновница подчеркнула, что поручение Кабмина по неотключении потребителей за неуплату было воспринято потребителями как возможность не платить.

"Люди не понимают, что электроэнергия в наших домах есть благодаря самоотверженной работе всех энергетиков. Но этим энергетикам надо платить зарплату, энергетическим компаниям нужно платить налоги. Необходимо выходить к людям с месседжем, чтобы они были частью этого процесса и понимали свою ответственность. Надо платить за полученный ресурс, потому что полная темнота хуже пандемии", – заявила Богуславец.

Напомним, на фоне серьезных ограничительных мер, принятых странами Евросоюза по борьбе с коронавирусом, европейская промышленность получила небольшую передышку за счет резкого снижения цен на электроэнергию.