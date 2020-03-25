Украинцы заменяют пиво водкой

С февраля 2019 года по февраль 2020 года в Украине увеличилось производство крепких и слабоалкогольных напитков, но сократился выпуск вин.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, за указанный период, по данным Госстата, производство водки в Украине выросло на 6,1%.

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При этом, возросло также производство ликеров — на 30,1%.

Кроме этого, Украина значительно нарастила производство слабоалкогольных напитков — на 27,4%.

В то же время, в стране на 7% сократилось производство солодового пива, а также игристых вин — на 11,7%, вермутов — на 66%.

Напомним, в марте прошлого года алкогольная продукция отечественного производства в Украине подорожала в диапазоне от 8,6% до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.