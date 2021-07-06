IT и Телеком 1 час назад

Украинская "Википедия" пересекла рубеж в 1,1 млн статей

"Юбилейной" стала статья о Белгород-Днестровском краеведческом музее, расположенном в Одесской области

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

5 июля 2021 года в украиноязычном разделе "Википедии" количество статей превысило отметку в 1,1 млн.

Как сообщает "Вікімедіа Україна", украиноязычный раздел Википедии существует более 17 лет, и благодаря волонтерам-корреспондентам объем свободной энциклопедии ежедневно растет.

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По оценкам украинских корреспондентов "Википедии", "юбилейной" стала статья о Белгород-Днестровском краеведческом музее, расположенном в Одесской области.

Всего существует более 300 языковых разделов "Википедии", содержащих более 56 млн энциклопедических статей. Больше всего их в английской "Википедии", в которой насчитывается 6,3 млн материалов.

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Украинская "Википедия" занимает 17 место среди всех языковых разделов по количеству статей и является крупнейшей онлайн-энциклопедией на украинском языке. В марте 2020 года украинский вариант свободной энциклопедии пересек отметку в 1 млн статей.

"По показателю "глубины" статей, который пытается примерно оценить качество языкового раздела, украиноязычная "Википедия" занимает 16 место среди глав из более полумиллиона статей", — заявила пресс-секретарь ОО "Викимедиа Украина" Ольга Милянович.

Стоит отметить, что "Википедия" является свободной энциклопедией — любой пользователь может пользоваться ею бесплатно, а также может приобщиться к ее созданию. 

Базу знаний бесплатно создает сообщество волонтеров из разных точек мира. За последний месяц в украинском разделе "Википедии" были активны более 2,8 тысячи авторов.

Напомним, посещаемость украинской "Википедии" за 2020 год выросла на 21% по сравнению с 2019 годом. 

Ранее сообщалось, что устаревшие статьи на "Википедии" будет исправлять искусственный интеллект.

Источник фото: Depositphotos.

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