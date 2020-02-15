IT и Телеком 20 минут назад

Устаревшие статьи на "Википедии" будет исправлять искусственный интеллект

Новая программа умеет исправлять определенные слова в предложениях, сохраняя при этом близкий к человеческому стиль написания и грамматику

Устаревшие статьи на "Википедии" будет исправлять искусственный интеллект Устаревшие статьи на "Википедии" будет исправлять искусственный интеллект
Википедия. Фото: joinfo.ua

В Массачусетском технологическом институте (США) создали программу, которая на основе искусственного интеллекта умеет исправлять определенные слова в предложениях, сохраняя при этом близкий к человеческому стиль написания и грамматику.

Об этом сообщается на сайте института.

Новая программа является, по сути, системой генерирования текста. Она работает следующим образом: пользователи вводят какую-то новую информацию — например, обновленные данные о населении страны — в любой форме. А искусственный интеллект находит предложения в статьях "Википедии", где эта информация содержится, и заменяет ее.

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"Статьи "Википедии" ежедневно нуждаются во многих обновлениях. Было бы полезно автоматически изменять конкретные отрывки статьи без участия или с минимальным участием людей", — считает один из авторов программы, аспирант Лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Дарш Шах.

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Как отмечается, созданную программу могут использовать и в других сферах. К примеру, авторы в своем исследовании с помощью своей системы искусственного интеллекта смогли автоматически объединять предложения в одной из баз данных, которая использовалась для проверки фактов. Так они смогли совместить предложения с противоположными мнениями и избежать предвзятых суждений.

Ранее Администрация президента США Дональда Трампа в лице американского Министерства торговли запретила свободный экспорт из США некоторых технологий искусственного интеллекта для снижения возможностей Китая в этой области.

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