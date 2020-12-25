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АПК 5 минут назад

Украинские аграрии за аренду сельхозтехники получат почти миллиард грн

В пятерку областей Украины с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике входят Полтавская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Киевская

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

С января по ноябрь 2020-го общая сумма компенсации для аграриев, которые воспользовались программой "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства (25%)", составила 957,5 млн грн.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"За этим видом поддержки обратилось 7 260 сельхозпроизводителей, из которых 5 180 являются фермерскими хозяйствами. Всего было приобретено 14 946 единиц с/х техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн. Это яркий пример эффективности программы, которой аграрии и фермеры охотно пользуются", — отметил Петрашко.

По его словам, в пятерку областей Украины с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике входят Полтавская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Киевская.

Петрашко добавил, что благодаря этой программе аграрии могут подготовиться к весенним и осенним полевым работам, обновить производственную технику и другое оборудование.

"Важно, что программа акцентирована именно на отечественной с/х технике, ведь это стимулирует расширение товарных позиций и увеличение количества машиностроительных предприятий", — отметил Петрашко.

Напомним, 1 октября Минэкономики распорядилось выплатить 77,5 млн грн таких компенсаций, заявленных за август. Общая сумма профинансированной компенсации на тот момент составляла 863,5 млн грн.

В частности, деньги получили 2 497 аграриев, которые приобрели 5 036 единиц сельхозтехники и оборудования.

Всего же, с учетом последних изменений, в перечень производителей отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, на сегодня включено 191 предприятие, номенклатура самой продукции составляет 14573 единицы.

Для сравнения, на начало октября их было соответственно 185 и 13841.

Он также отметил, что программа имеет также экономическую эффективность и социальное значение для развития регионов. В частности, программа способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в местные бюджеты и привлечению инвестиций в украинский АПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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