Украинские аграрии за аренду сельхозтехники получат почти миллиард грн

С января по ноябрь 2020-го общая сумма компенсации для аграриев, которые воспользовались программой "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства (25%)", составила 957,5 млн грн.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"За этим видом поддержки обратилось 7 260 сельхозпроизводителей, из которых 5 180 являются фермерскими хозяйствами. Всего было приобретено 14 946 единиц с/х техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн. Это яркий пример эффективности программы, которой аграрии и фермеры охотно пользуются", — отметил Петрашко.
По его словам, в пятерку областей Украины с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике входят Полтавская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Киевская.
Петрашко добавил, что благодаря этой программе аграрии могут подготовиться к весенним и осенним полевым работам, обновить производственную технику и другое оборудование.
"Важно, что программа акцентирована именно на отечественной с/х технике, ведь это стимулирует расширение товарных позиций и увеличение количества машиностроительных предприятий", — отметил Петрашко.
Он также отметил, что программа имеет также экономическую эффективность и социальное значение для развития регионов. В частности, программа способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в местные бюджеты и привлечению инвестиций в украинский АПК.