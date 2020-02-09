Украинские айтишники заработали за год около $5 млрд — СМИ

Украинский рынок аутсорс-программирования за 2019 год составил $4,5-5 млрд. Об этом заявил вице-президент EPAM, отвечающий за деятельность компании в Центральной и Восточной Европе Юрий Антонюк, сообщает UBR.

По его словам, Национальный банк Украины верифицировал доходы отрасли за первое полугодие 2019-го на уровне $1,94 млрд, а во второй половине года доходы, как правило, еще больше, отметил руководитель крупнейшей в стране по числу разработчиков IT-компании (около 8,3 тысячи сотрудников).

"Я уверен, что будет больше $4,5 млрд, возможно, до $5 млрд", — подчеркнул Антонюк.

На сегодняшний день, по его информации, количество программистов в Украине "уже доходит до 200 тысяч". Согласно имеющимся у правительства данным, около 160 тысяч украинцев на конец 2019-го работали в IT как ФЛП (физлица-предприниматели — Delo.ua). Еще 58 — 60 тысяч — это штатные сотрудники украинских софтверных компаний.

"Индустрия очень сильно прибавила за этот год", — заявил вице-президент EPAM.

Он добавил, что Кабмин заявил о намерении упростить въезд, пребывание и трудоустройство для иностранных IT-специалистов. Ориентировочно такую возможность получат до 5 тысяч зарубежных айтишников.

Как сообщалось ранее, за год зарплаты украинских программистов и IT-специалистов, которым платят в иностранной валюте, в пересчете на гривню упали на 12%. Специалисты связывают такое падение с укреплением курса национальной валюты.

На сегодняшний день средняя зарплата программиста в Украине составляет около $2 тысяч.

Согласно недавно опубликованному исследованию Харьковского IT-Кластера совместно с PwC, средний доход харьковского IT-специалиста составляет $ 2025, что в пять раз больше среднего дохода по Украине ($380).