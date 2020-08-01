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ГМК 1 час назад

Украинские металлурги осваивают новые рынки сбыта длинномерного металлопроката

Ключевым направлением в экспорте длинного проката для Украины остается регион MENA с долей в 35%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2019 году украинские металлурги нарастили экспорт длинномерного проката на нетрадиционные для себя рынки сбыта: в Индонезию, Саудовскую Аравию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом говорится в ежегодном отчете аналитиков GMK Center о состоянии стальной отрасли Ukrainian Iron & Steel in Figures 2020.

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"Любые изменения в структуре экспорта проката и труб за последние пять лет происходили исключительно вследствие применения к Украине мер протекционизма. Именно по этой причине украинские компании нарастили экспорт длинномерного проката на нетрадиционные рынки", — пояснил главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

В то же время, ключевым направлением в экспорте длинного проката для Украины остается регион MENA с долей в 35%.

Для экспорта плоского проката крупнейшими рынками являются Россия (16,5%) и Турция (10%).

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Потребление стали в Украине в 2018 — 2019 годах стагнировало. В прошлом году объем рынка сохранился на уровне предыдущего года — 4,813 млн тонн.

В структуре потребления стали по отраслям в Украине строительство занимает доминирующую долю — 73%. Это значительно выше, чем в среднем в мире — 50%.

"Такую разницу можно объяснить недостаточным уровнем развития машиностроения в Украине", — уточнил Тарасенко.

В целом, в 2019 году объем производства стали в Украине снизился на 1,2%, но производство в электропечах (EAF) упало на 23%. Доля полуфабрикатов в производстве готовой продукции в 2019 году составила 39%.

Несмотря на не самый благополучный для отрасли год, вклад украинского горно-металлургического комплекса в структуру внутреннего валового продукта страны сохранился на уровне 12%.

Напомним, металлургические предприятия Украины в первом полугодии 2020 года сократили выплавку стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,10 млн тонн. 

 

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