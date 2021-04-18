Украинские предприятия на 10% нарастили производство огнеупорных материалов

В первом квартале 2021 года огнеупорные предприятия Украины увеличили выпуск продукции на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 60 тысяч тонн.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в марте произведено 21 тысячу тонн огнеупорной продукции.

"В случае сохранения текущих темпов производства в 2021 году огнеупорные предприятия выпустят 242 тысяч тонн продукции", — рассказал представитель отрасли.

По итогам 2020 года Украина снизила выпуск огнеупорной продукции на 14% по сравнению с 2019 годом до 216 тысяч тонн.

Согласно данным GMK Center, в 2019 году крупнейший украинский производитель огнеупорных изделий и материалов "Запорожогнеупор" сократил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом — до 53,7 млн грн.

При этом, "Великоанадольский огнеупорный комбинат" по итогам года получил 2,2 млн грн чистой прибыли, а "Часовоярский огнеупорный комбинат" — 102 тысяч грн.

Напомним, по итогам первых двух месяцев 2021 года Украина заняла 10-ю позицию среди 38 стран-производителей чугуна.

За этот период украинские предприятия произвели 3,51 млн тонн чугуна, и этот показатель составляет 104,5% от результата за январь-февраль 2020 года.

Источник фото: Depositphotos.