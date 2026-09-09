Россия прекратила добычу газа в Черном море из-за ударов ВСУ

Предприятие "Черноморнефтегаз" в Крыму потеряло статус системообразующего. Компания больше не обеспечивает необходимых показателей деятельности из-за фактического сворачивания добычи на шельфе Черного моря после украинских атак.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Крым.Реалии".

Соответствующее распоряжение подписал глава местных властей полуострова Сергей Аксенов. Годами предприятие разрабатывало шельфовые нефтегазовые месторождения вблизи Крыма, однако после серии ударов ВСУ в июне 2022 года работы на шельфе фактически остановились. Поэтому уже к концу 2024 года общие объемы газодобычи в Крыму сократились на 28,1%.

Почему компанию вычеркнули из перечня ключевых

Чиновники объяснили изъятие компании тем, что она перестала отвечать нормативам занятости, выручки и объемов генерации, определенным для базовых предприятий энергетического сектора:

Срыв планов по добыче: компания не способна обеспечить обязательный минимум в 1,5 млрд. кубометров газа, нефти и газоконденсата;

Недостаточность выручки: предприятие не достигает финансовой планки в 5 млрд. рублей от транспортировки и распределения газа или подключения к газораспределительным сетям;

Потеря экономического влияния: "Черноморнефтегаз" больше не оказывает существенного влияния на социальную стабильность и занятость на полуострове, как это предполагал региональный регламент 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия теряет экспорт зерна из-за Черного моря на фоне украинских ударов. Атаки по военно-логистическим узлам и изменение ситуации безопасности в Черноморской акватории усугубляют проблемы для вывоза российской агропродукции, заставляя Москву искать альтернативные пути.