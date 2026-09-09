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Росія припинила видобуток газу в Чорному морі через удари ЗСУ

нафтодобувна платформа, море
Росія припинила видобуток газу в Чорному морі через удари ЗСУ / Pixabay

Підприємство "Чорноморнафтогаз" у Криму втратило статус системоутворювального. Компанія більше не забезпечує необхідних показників діяльності через фактичне згортання видобутку на шельфі Чорного моря після українських атак.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Крим.Реалії".

Відповідне розпорядження підписав глава місцевої влади півострова Сергій Аксьонов. Роками підприємство розробляло шельфові нафтогазові родовища поблизу Криму, проте після серії ударів ЗСУ в червні 2022 року роботи на шельфі фактично зупинилися. Через це вже до кінця 2024 року загальні обсяги газовидобутку в Криму скоротилися на 28,1%.

Чому компанію викреслили з переліку ключових

Чиновники пояснили вилучення компанії тим, що вона перестала відповідати нормативам зайнятості, виручки та обсягів генерації, визначеним для базових підприємств енергетичного сектору:

  • Зрив планів із видобутку: компанія не здатна забезпечити обов'язковий мінімум у 1,5 млрд кубометрів газу, нафти та газоконденсату;
  • Недостатність виручки: підприємство не досягає фінансової планки в 5 млрд рублів від транспортування та розподілу газу або підключення до газорозподільних мереж;
  • Втрата економічного впливу: "Чорноморнафтогаз" більше не впливає суттєво на соціальну стабільність і зайнятість на півострові, як це передбачав регіональний регламент 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія втрачає експорт зерна через Чорне море на тлі українських ударів. Атаки по військово-логістичних вузлах та зміна безпекової ситуації в Чорноморській акваторії посилюють проблеми для вивезення російської агропродукції, змушуючи Москву шукати альтернативні шляхи.

Автор:
Максим Кольц

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