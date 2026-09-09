Таможня будет автоматически проверять происхождение древесины при экспорте

В Украине запустили автоматический обмен данными о происхождении экспортированной древесины между Гостаможслужбой, Гослесагентством и ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр". Новая система должна помочь быстрее выявлять попытки вывоза лесоматериалов по недействительным или оформленным на другие партии сертификатам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Обмен информацией будет проходить через систему "Единое окно для международной торговли". Данные о прекращении действия сертификатов происхождения лесоматериалов будут передаваться таможне автоматически в режиме онлайн.

Со своей стороны, таможенные органы будут передавать информацию об оформлении экспорта древесины по соответствующим сертификатам. Это позволит более оперативно сопоставлять данные и выявлять несоответствия.

По данным Гостаможслужбы, в 2025–2026 годах таможенники обнаружили 657 случаев предоставления недостоверной информации в сертификатах происхождения лесоматериалов. По данным фактам составили протоколы о нарушении таможенных правил на 158 млн грн.

Одной из распространенных схем было использование документов, оформленных в другую партию древесины. Для усиления контроля в сертификатах также предусмотрели дополнительные характеристики продукции, в частности, показатель влажности, который позволяет отличить свежесрубленную древесину от подготовленной.

Сертификат происхождения лесоматериалов и производимых из них пиломатериалов подтверждает легальность происхождения продукции и используется при ее экспорте.

Напомним, в апреле 2026 года на Буковине разоблачили канал вывоза леса в Молдову. По данным следствия, неучтенную древесину легализовывали с помощью поддельных документов. Во время обысков изъяли около 1 тыс. кубометров леса-кругляка.