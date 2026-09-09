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Митниця автоматично перевірятиме походження деревини при експорті

деревина
Митниця автоматично перевірятиме походження деревини / Офіс генерального прокурора України

В Україні запустили автоматичний обмін даними про походження експортованої деревини між Держмитслужбою, Держлісагентством та ДП "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр". Нова система має допомогти швидше виявляти спроби вивезення лісоматеріалів за недійсними або оформленими на інші партії сертифікатами.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Обмін інформацією відбуватиметься через систему "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Дані про припинення дії сертифікатів походження лісоматеріалів передаватимуть митниці автоматично в режимі онлайн.

Зі свого боку митні органи передаватимуть інформацію про оформлення експорту деревини за відповідними сертифікатами. Це дозволить оперативніше зіставляти дані та виявляти невідповідності.

За даними Держмитслужби, у 2025–2026 роках митники виявили 657 випадків подання недостовірної інформації в сертифікатах походження лісоматеріалів. За цими фактами склали протоколи про порушення митних правил на 158 млн грн.

Однією з поширених схем було використання документів, оформлених на іншу партію деревини. Для посилення контролю в сертифікатах також передбачили додаткові характеристики продукції, зокрема показник вологості, який дає змогу відрізнити свіжозрубану деревину від підготовленої.

Сертифікат походження лісоматеріалів і виготовлених із них пиломатеріалів підтверджує легальність походження продукції та використовується під час її експорту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року на Буковині викрили канал вивезення лісу до Молдови. За даними слідства, необліковану деревину легалізовували за допомогою підроблених документів. Під час обшуків вилучили близько 1 тис. кубометрів лісу-кругляку.

Автор:
Тетяна Гойденко

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