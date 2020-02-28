IT и Телеком 40 минут назад

Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе

Такая договоренность достигнута на встрече руководства медиагрупп с Президентом Украины

Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе
Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции телевизионного сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам встречи с руководством ведущих украинских медиагрупп.

Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствми. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Кроме того, Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом, эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

Читайте также:
В Украине закодируют свой сигнал еще 10 телеканалов

Напомним, 28 января 2020 года четыре ведущие телегруппы — StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Суспільному" арестовали счета: под вопросом "Евровидение" и Олимпиада
"Суспільному" арестовали счета: под вопросом "Евровидение" и Олимпиада
Косюк "в роли Трампа" станет телеведущим — СМИ
Косюк "в роли Трампа" станет телеведущим — СМИ
Основатель "Ланет" обвиняет Медведчука в покушении
Основатель "Ланет" обвиняет Медведчука в покушении
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Больных коронавирусом в Украине будут транспортировать на "эбола-возе" (ФОТО, ВИДЕО)

  2. Великобритания купила у России золота на рекордные $5,3 млрд

  3. В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тысяч гривен

  4. "Опора" вычислила главных партийных диссидентов в Раде (ИНФОГРАФИКА)

  5. Украинскому программисту грозит 20 лет тюрьмы в США за кражу $10 млн у компании Microsoft

Загрузка...