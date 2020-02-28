Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции телевизионного сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства по итогам встречи с руководством ведущих украинских медиагрупп.

Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствми. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Кроме того, Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом, эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

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Напомним, 28 января 2020 года четыре ведущие телегруппы — StarLightMedia, 1+1 media, "Медиа Группа Украина" и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов.