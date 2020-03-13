Украинские женщины бросились открывать собственный ІТ-бизнес — исследование

В 2019 году по сравнению с 2017-м женщин-ФЛП в IT стало больше на 62%, при этом общее количество предпринимателей, занимающихся информационными технологиями, за этот период выросло на 47%. Об этом сообщает YouСontrol.

По сравнению с 2018-м годом в 2019-м так же количество женщин-ФЛП в IT росло быстрее, чем общий показатель (+ 24% женщин против + 19% в целом).

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Больше всего женщин-ФЛП с IT сосредоточилось в Киеве (25%). Также значительное женское IT-представительство имеют Харьков, Днепр, Львов и Одесса.

В то же время в 2019 году по сравнению с 2018 наибольший прирост физлиц-предпринимателей женского пола состоялся в Западной Украине:

43% в Волынской;

41% в Ивано-Франковской;

32% в Тернопольской;

31% в Хмельницкой.

В Киеве и Харьковской области их количество увеличилось на 24%, во Львовской — на 28%, а в Днепропетровской области — всего на 20%. Слабый прирост по этому показателю был в Николаевской (всего 9%). В аннексированом Крыму и Севастополе, как отдельной админединице, согласно реестрам, было падение количества женщин-ФЛП в IT (примерно на 2%).

Больше всего женщин-ФЛП с IT работает по направлению "Компьютерное программирование". Их в 2019-м оказалось почти 60%. Меньше всего — с видом деятельности "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием". Таких всего 0,4% от общих 44,3 тысяч.

Как наибольшая численность, так и наибольший прирост был в категории "Компьютерное программирование". В 2019-м по сравнению с 2018 г. она "расширилась" почти на 27%. На втором месте по росту числа женщин-ФЛП был вид деятельности "Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность" (плюс 23%), а на третьем — "Издание другого программного обеспечения" (плюс 22%).