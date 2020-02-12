Потребрынки 30 минут назад

Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

Новые требования к маркировке могут привести к сокращению поставок продукции

Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции
Фото: Интерфакс

Выбрав курс на европейскую интеграцию Украина взяла на себя обязательство гармонизировать национальное законодательство в соответствии с требованиями ЕС. В том числе, это обязательство распространяется и на необходимость наносить латиницей единицы измерения на продукцию и, например, вместо сокращений "кг", "С", "В" использовать "Kg", "S", "V" для указания килограмм, секунд или вольт. Это осуществляется с целью устранения технических барьеров в торговле, чтобы товары, которые производятся в Украине, могли свободно попадать на рынок ЕС и наоборот. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Еще в 2015 году Министерством экономики был принят соответствующий Приказ №914 и некоторые компании и индустрии не имели проблем с его исполнением — например, производители техники и электроники. Другие — были вынуждены обращаться за дополнительными разъяснениями и предлагать изменения в профильное законодательство.

"Сейчас Приказ предусматривает возможность добровольно рядом с единицами измерения (нанесенными латиницей) приводить их перевод на украинский язык. В то же время, ряд индустрий пока не могут выполнять требования этого приказа, поскольку в их специальном законодательстве предусмотрено, что вся маркировка должна осуществляться исключительно на украинском языке. Следовательно, коллизия продолжает существовать. Например, производители ветеринарных препаратов, агрохимических средств и другие имеют сложности с применением соответствующих правил. За 4 года в Приказ №914 несколько раз вносили небольшие изменения. Но, к сожалению, системного решения, которое бы, с одной стороны, соответствовало евроинтеграционным стремлениям Украины, а, с другой стороны, решало проблему несогласованности данного Приказа с другими законодательными актами, так и не принято", — отметили в ЕБА.

Кратко и по делу в Telegram

На сегодня, согласно действующей редакции, вся продукция, которая будет размещена на рынке Украины после 1 января 2021 года, должна обязательно быть маркирована латиницей и может дополнительно иметь маркировку, нанесенную кириллицей.

Читайте также:
За бесплатные штрих-коды приходится платить — АМКУ

"Вместе с тем, недавно Министерством экономики был опубликован проект изменений в Приказ №914, которые в случае их принятия еще более усугубят ситуацию. В частности, новая предложенная редакция предусматривает, что абсолютно вся продукция должна иметь маркировку единиц измерения — и латиницей, и кириллицей. Предложенная редакция не только не решает существующие законодательные несогласованности для ряда индустрий (к примеру, сферы агрохимии, ветеринарных препаратов и т.д.), но и существенно ухудшает условия ведения бизнеса для тех индустрий и компаний, которые уже смогли выполнить требования, предусмотренные действующей редакцией Приказа №914 и наносят маркировку исключительно латиницей. Особенно критическим вопрос является для компаний, которые производят небольшие изделия, например, наушники, флешки, камеры, мобильные телефоны и другую небольшую электронику и тому подобное. Ведь на таких изделиях часто физически невозможно нанести маркировку и пометки на нескольких языках", — сообщили в ЕБА.

Напомним, 6 августа 2019 года вступил в силу закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", который устанавливает новые требования к маркировке продуктов питания.

Также сообщалось, что новая маркировка пищевых продуктов обойдется компаниям в 10 млн гривен.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене
CEO MGID Сергей Денисенко: 4 шага к успеху бизнеса на международной арене
Зачем менеджеру нужна лояльность сотрудников?
Зачем менеджеру нужна лояльность сотрудников?
350 тысяч сотрудников IBM переходят на мессенджер Slack
350 тысяч сотрудников IBM переходят на мессенджер Slack
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Нардепу от партии Порошенко вручили подозрение за угрозы Зеленскому

  2. Коронавирус получил официальное название

  3. В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

  4. Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

  5. Убийство сына депутата Киевоблсовета: Соболев заявил о подготовке нового покушения (ВИДЕО)

Загрузка...