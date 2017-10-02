Украинский экспорт сахара может пострадать из-за отмены квот в ЕС

02 октября 2017, 19:18
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Евросоюз отменяет квоты на производство сахара. Это может негативно сказаться на экспортных поставках украинского сахара, ведь из-за субсидирования европейских производителей украинским компаниям сложно с ними конкурировать

Украинский экспорт сахара может пострадать из-за отмены квот в ЕС | АПК | Дело Увеличить картинку

1 октября в Евросоюзе вступает в силу решение об отмене квотирования производства сахара. Оно действовало последние 50 лет. Теперь производители сахара в ЕС смогут выпускать столько продукта, сколько пожелают.

"Производители теперь получают возможность расширить свою торговлю на глобальном рынке. Я уверен, что с момента принятия решения об отмене квот сахарная промышленность укрепила себя и готова использовать возможности, которые предоставляет отмена квот", — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган.

Евросоюз продолжит поддерживать производителей сахара. Комиссия запускает мониторинг мирового сахарного рынка, а также предоставит производителям инструменты, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях сельского хозяйства, например, программу частного хранения.

Ранее Евросоюз ограничивал производство сахара 13,5 млн. т. Квоты распределялись между 20 странами союза. Излишки сахара могли быть только экспортированы за пределы ЕС, причем для непищевого использования. Наличие квотирования производства также ограничивало экспортные возможности ЕС. Такие ограничения налагали правила ВТО. С отменой квотирования перестают действовать и они.

Отмена квотирования производства в ЕС может привести к дисбалансам на мировом рынке сахара, прежде всего, речь идет о свекловичном продукте, 50% производства которого приходятся на страны союза. Именно свекловичный сахар экспортирует Украина.

Как сообщало Delo.UA, закончившийся 1 сентября 2016/2017 маркетинговый год стал рекордным по экспорту украинского сахара. "Учитывая, что прошлый маркетинговый год был дефицитным в мире, украинские сахаровары нарастили поставки на внешние рынки. Следовательно, по 2016/2017 МГ год украинские производители экспортировали рекордное количество сахара — 767,3 тыс. тонн на сумму $ 377,8 млн и вошли в топ-10 мирового рейтинга экспортеров сахара. Кроме того, за этот год состоялась существенная переориентация рынков сбыта — украинский сахар покупали даже те страны, которые всегда потребляли тростниковый", — комментирует руководитель аналитического отдела ассоциации "Укрцукор" Руслана Бутель.

Больше всего украинского сахара было отгружено на Шри-Ланку — 112,2 тыс. тонн на сумму $56,7 млн. В тройку лидеров входят Грузия и Турция, которые импортировали 47,9 тыс. тонн и 42,5 тыс. тонн сахара соответственно. Значительные поставки осуществлялись и в африканские страны. Ливия импортировала сахара на $21,4 млн, Кот-д'Ивуар — $16,2 млн, Египет — $15,1 млн.

По материалам: "Дело"
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Теги: сахар , экспорт , евросоюз , квоты

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Украинский экспорт сахара может пострадать из-за отмены квот в ЕС | АПК | Дело
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